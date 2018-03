Rosell, sobre les reformes econòmiques: "Són com la mercromina: si piquen, curen; si no, són innòcues"

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Joan Rosell, creu que les reformes econòmiques "són com la mercromina: si piquen i fan una mica de mal, curen; si no, són innòcues". En aquesta línia, durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu de la Federació Empresarial d'Indústries de la Carn (Fecic), Rosell ha posat en relleu que és necessari fer reformes "en profunditat" perquè son importants.

No obstant, l'empresari ha admès que algunes reformes pendents són "complicades", perquè des del seu punt de vista hi ha institucions i ajuntaments que no estan disposats a canviar res. "Vam fer la [reforma] financera, tard i bé, però hi hem perdut pel camí", ha afirmat Rosell, que també ha assegurat que la reforma laboral "ha de ser contínua, ha de tenir un ordre i ha d'estar adaptada a la realitat de les empreses".

"Cal veure quines reformes cal fer i ens hi hem d'involucrar tots, perquè hem de saber on donar i on cedir. Les reformes han de canviar molts aspectes, però el que realment hem de fer és tenir en compte la societat en el seu conjunt", ha afirmat. En aquesta línia ha posat d'exemple Alemanya, que va tenir una transició molt complicada però va entendre que calia fer reformes.

A favor d'apujar les pensions

El president de la CEOE ha afirmat que està a favor d'apujar les pensions, però sempre que es posin sobre la taula mesures concretes i viables. Així doncs, ha reconegut que les pensions haurien pogut pujar el mateix que l'IPC si, per exemple, s'hagués rebaixat l'absentisme laboral.

Tot i així, Rosell ha assegurat que en els últims anys els pensionistes han guanyat poder adquisitiu, sobretot quan hi ha hagut inflació negativa, i que aquest any el govern espanyol "hauria d'haver sigut més hàbil" respecte a l'augment de les pensions.