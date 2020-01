Ryanair obrirà una base a Viena després de tancar la de les Canàries i reduir la de Girona

Després de tancar les tres bases a les illes Canàries i reduir la de Girona argumentant que no eren rendibles, Ryanair ha anunciat aquest dijous a través d'un memoràndum intern signat per la responsable de coordinació de vols, al qual ha tingut accés l'ARA, que obrirà una nova base a Viena, la capital d'Àustria. La companyia vol posar en marxa aquest projecte al març i hi destinarà tres avions. De fet, ja està buscant cobrir vacants de personal de càrrega i tripulants de cabina, i ha obert la sol·licitud per demanar trasllats entre la seva plantilla.

El document, però, també s'ha convertit en una nova prova per als sindicats espanyols, que demanen impugnar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de Ryanair a Espanya. Aquest memoràndum s'incorporarà a la demanda interposada a l'Audiència Nacional pel sindicat de tripulants de cabina USO, en què exigeixen que els acomiadaments es declarin nuls. El judici serà el 10 de març a Madrid i els treballadors defensen que la retallada de bases de Ryanair no té una justificació econòmica.

La direcció de l'aerolínia sempre ha insistit que el motiu de la decisió és la pèrdua de rendibilitat d'aquestes destinacions i els retards en les entregues dels nous Boeing 737 Max, que tenen prohibit volar després dels dos accidents per motius tècnics a Indonèsia i Etiòpia en què van morir més de 300 persones. Tot i així, els sindicats asseguren que l'ERO està ple "de múltiples irregularitats i incompliments" de la legislació laboral espanyola.

L'aerolínia va decidir a últim moment mantenir els seus avions a Girona, però no va ser a cost zero. Ryanair va oferir a la plantilla convertir-la en una base de temporada i, alhora, canviar els seus contractes a fixos discontinus. Això els obliga a passar-se tres mesos de l'any a l'atur i, segons denunciaven els sindicats, a renunciar a drets adquirits com la categoria professional. El departament de Treball, a través de la Inspecció, ja ha posat en marxa una investigació per saber si els nous contractes s'adapten a la legalitat. Les bases de les Canàries, en canvi, van tancar oficialment el 8 de gener, cosa que ha deixat més de 200 treballadors al carrer.