Ryanair amenaça el personal de cabina amb "expedients disciplinaris" si no es venen més extres durant els trajectes

Nova denúncia sobre les poc ortodoxes pràctiques laborals de la companyia d'aviació irlandesa Ryanair, la segona més gran d'Europa en trànsit de passatgers després de les del grup de Lufthansa. Diversos mitjans del Regne Unit publiquen aquest divendres que les empreses de treball temporal que gestionen els contractes del personal de cabina de Ryanair els han fet arribar una carta en què els amenacen amb "expedients disciplinaris" si no aconsegueixen els objectius fixat de vendes d'extres durant els vols. Entre les possibles repercussions a què fan front els treballadors hi ha el canvi de base operativa.

No és la primera vegada que es difonen aquestes tàctiques, però fins ara Ryanair les havia negades. Al setembre, coincidint amb l'esclat de la crisi que ha acabat amb la cancel·lació de més de 18.000 vols previstos al llarg de la temporada d'hivern, queixes de l''staff' en diversos mitjans van posar de manifest que la companyia aèria que dirigeix el polèmic conseller delegat Michael O'Leary obliga el personal a pagar-se els uniformes.

Ryanair s'escuda ara en el fet que la companyia, amb base a Dublín, no és qui directament ha enviat les cartes, difoses, entre altres mitjans, per 'The Guardian' i 'The Sun'. Pel que fa al contingut dels textos, una de les comunicacions enviades destaca 10 ítems com a prioritaris per esperonar les vendes, entre els quals hi ha begudes, productes de confiteria, cosmètics i targetes de loteria.

D'altra banda, una de les cartes diu que facturacions inferiors a 50 euros per un vol de dues hores de mitjana no constitueixen un "rendiment acceptable" i en culpen, segons aquest text, de l'empresa Workforce International Contractors, als treballadors: "Simplement no feu la vostra feina a bord". D'acord amb la informació de la premsa britànica, el personal de cabina de Ryanair ha estat advertit que la seva feina està sent "vigilada de prop" i que si no venen més mercaderies, "es prendran mesures i podran ser sotmesos a expedients disciplinaris". El manual operatiu de Ryanair per a la tripulació de cabina, però, indica que la seva funció és "principalment, vetllar per la seguretat dels passatgers".

El 2015 Ryanair va acordar un nou marc salarial i de seguiment del rendiment del personal de cabina que el contracta, segons el qual per cada cinc dies de feina en tenen tres de descans.

Ofertes increïbles pel Black Friday

Les cartes remeses etziben una amenaça velada: si el personal no aconsegueix els objectius fixats de facturació per vol, poden perdre els bonus i una part important del sou. També es podrien alterar les condicions laborals establertes amb els contractistes: els esmentats cinc dies de feina per tres lliures.

La informació afegeix un maldecap a una companyia habitualment amb molt mala premsa però que, malgrat tot, continua mantenint una posició dominant en el mercat europeu. Aquest divendres, coincidint amb el Black Friday, Ryanair ha anunciat un descompte massiu del 20% del preu en cinc milions de bitllets per a totes les rutes. Així, per exemple, volar aquest dissabte entre l'aeroport de Londres-Stansted i el de Reus té un cost de 9,99 lliures, 11,11 euros.