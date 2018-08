Ryanair va enviar xecs de compensació defectuosos a gairebé 200 clients

L'aerolínia 'low cost' Ryanair s'ha disculpat aquest dimecres a través del seu compte a Twitter per haver enviat prop de 190 xecs de compensació als seus clients sense la firma d'autorització, fet que els convertia en nuls. Com que no estaven signats, els bancs van retornar els documents i els passatgers no els van poder cobrar.

"A causa d'un error administratiu, un minúscul nombre de xecs van ser enviats sense la firma de confirmació", ha explicat la companyia, que ha insistit que només és una petita part dels més de 20.000 documents d'aquest tipus enviats al juliol. Segons la cadena britànica BBC, un passatger va arribar a esperar 11 mesos per rebre un pagament de compensació i el seu banc li va cobrar una taxa extra de 20 euros després de rebutjar-lo.

La irlandesa ha justificat aquest error assegurant que volia enviar els xecs "tan aviat com fos possible" i per això van resultar defectuosos. A més, ha afirmat que ja ha enviat les compensacions de manera adequada als clients afectats durant la setmana passada.

En l'ultim mes, Ryanair ha cancel·lat els vols de més de 100.000 passatgers arreu d'Europa arran de les vagues convocades pels seus tripulants de cabina i pilots. A més, l'empresa també s'ha vist arrossegada pels seus propis problemes interns i les cancel·lacions i retards provocats per les diverses vagues de controladors en països com França.