Ryanair admet que ha rebaixat les tarifes a Barcelona per la "inestabilitat"

Ryanair ha anunciat aquest dimarts el seu calendari d'hivern 2018 per al mercat espanyol i ha avançat que abaixarà un 30% els preus a Barcelona per mantenir la demanda davant la inestabilitat a Catalunya. Tot i així, la companyia preveu transportar un 9% més de passatgers a l'Estat, fins a arribar als 41,5 milions de passatgers. Durant aquesta temporada, la 'low cost' sumarà 29 noves rutes i incrementarà freqüències en 35 de les actuals.

Entre les noves destinacions de Ryanair, l'aerolínia estrenarà una ruta entre Barcelona i Palma amb una freqüència de quatre vols setmanals. A més, també estrenarà tres nous vols des de Palma, 13 des de Sevilla, sis des de València, tres a Alacant i tres més a Tenerife Sud, Gran Canària i Santander.

La companyia de baix cost va tancar el 2017 amb un total de 129 milions de passatgers, un augment del 10,2%, però per sota de les estimacions que havia fet. "Esperem un important i exitós creixement del negoci a Espanya", ha assegurat avui el conseller delegat de la companyia, Michael O'Leary, durant la presentació de la temporada a Madrid.

El 2017 va ser un any difícil per a Ryanair, després dels conflictes laborals amb els pilots que van provocar milers de cancel·lacions en la seva operativa. Així doncs, l'aerolínia ha reclamat al sindicat espanyol Sepla que no endarrereixi la votació de l'increment del 20% del salari que la companyia ha ofert al col·lectiu a totes les seves bases.

L'empresa assegura que aquest acord és "independent de les negociacions que s'estan mantenint pel reconeixement del sindicat". O'Leary ha recordat que aquest augment del 20% suposarà un cost per a la companyia de 100 milions d'euros anuals i, per tant, si s'eleven els costos i no pugen els preus, caldrà treure els ingressos d'una altra banda.