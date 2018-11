Ryanair tancarà la seva web i l'aplicació durant 12 hores aquest dimecres

Ryanair ha confirmat aquest dilluns que la seva web i l'aplicació mòbil no estaran disponibles durant 12 hores per millorar els seus sistemes, des de les sis de la tarda de dimecres fins a les sis del matí de dijous. Durant aquest temps, els serveis de 'check-in' online de l'aerolínia (que obliga els seus passatgers a fer aquest tràmit fins a dues hores abans del vol si no volen pagar un recàrrec de 50 euros) tampoc estaran disponibles.

La companyia irlandesa assegura que ha contactat per correu electrònic i SMS amb tots els clients que tenen reserves per volar dimecres i dijous i els ha aconsellat que facin el 'check-in' aquest dimarts abans que tanqui la pàgina web.

De la mateixa manera, durant aquestes 12 hores els passatgers no podran fer noves reserves ni canviar les que ja han contractat. Ryanair ha insistit que l'aturada es deu a la millora dels seus sistemes i s'ha disculpat pels inconvenients que pugui causar als clients. El director de comunicacions de l'aerolínia, Robin Kiely, ha afirmat que els canvis en les plataformes web i l'aplicació de Ryanair són part dels seus "continus desenvolupaments digitals".