Seat estalvia 12,6 milions d'euros gràcies a les iniciatives dels treballadors

L'empresa automobilística Seat va assolir l'any passat un anhelat 'win-win' amb els seus treballadors. Gràcies al programa Ideas de Mejora, impulsat per la direcció amb l'objectiu d'animar la plantilla a presentar propostes per millorar el funcionament de la companyia, es va aconseguir un estalvi de 12,6 milions d'euros després que els empleats aportessin fins a 11.200 idees de perfeccionament. I és que, només en els sis primers mesos d'aquest any, el fabricant d'automòbils espanyol ja ha rebut un total de 7.381 iniciatives, una xifra molt superior en comparació amb la del mateix període de l'any passat.



El pla de Seat, que ja fa gairebé dues dècades que està en funcionament, té l'objectiu d'aconseguir estalvis econòmics i energètics d'acord amb les propostes d'optimització i d'una més gran eficiència que impulsen els treballadors. Així, el projecte també fomenta entre la plantilla la creativitat i la confiança. De fet, quasi un 50% dels suggeriments van ser premiats, principalment, per la seva originalitat. També per la capacitat d'aplicació i el nivell de beneficis resultants per a la companyia, que disposava de 2.123.000 euros a repartir entre les millors idees.





Objectiu: estalvi energètic i eficiència de les instal·lacions

A través d'un comunicat, l'entitat amb seu a Martorell ha destacat les idees que tenen a veure amb l'estalvi energètic, així com les que estan vinculades a l'eficiència de les instal·lacions. En aquest sentit, Seat subratlla la iniciativa presentada per un treballador de la cadena de muntatge sobre l'aplicació dels adhesius emprats per al segellat dels vidres dels vehicles, vàlida tant per a la versió actual de l'Ibiza com per a l'anterior i que va permetre evitar una important inversió en les instal·lacions durant el període de convivència entre tots dos models.



"No només senten que la seva opinió és important, sinó que també són conscients de la necessitat de tenir una visió mediambiental", va matisar el vicepresident de Recursos Humans de Seat, Xavier Ros, que, a més de celebrar la "nova mentalitat" dels empleats, també va congratular-se dels índexs de participació en el programa.