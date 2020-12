Jaume Guardiola plega després de 13 anys com a conseller delegat del Banc Sabadell

És el final d'una era per als bancs catalans. El Banc Sabadell ha decidit substituir el seu conseller delegat, Jaume Guardiola, per César González Bueno, segons ha avançat Bloomberg aquest dimecres. El relleu s'està ultimant i es podria produir només unes setmanes després d'haver fracassat l'intent de fusió amb el BBVA.

González Bueno va ser el conseller delegat del banc ING a Espanya entre el 2017 i el 2019, i també va ser el primer executiu de Novagalicia –actualment Abanca–. Ara és conseller de TSB, la filial britànica del Sabadell.

La sortida de Guardiola, que fonts oficials no han confirmat, suposaria la fi de 13 anys en què ha estat al costat de Josep Oliu al capdavant del banc. L'ARA ja va avançar que ara fa uns mesos Guardiola va comunicar al president, Josep Oliu, el desig d’abandonar el banc a finals d’aquest 2020 o al començament del 2021.

Guardiola ha treballat al Sabadell des del 2007 i anteriorment havia fet una llarga trajectòria al BBVA, que el va portar a ser número tres de l’entitat blava i un dels banquers catalans més reconeguts a Espanya. Però, segons apunten aquestes fonts, el desgast d'estar tants anys a la primera línia el va portar a voler plegar.

Una trajectòria d'èxits

Guardiola és un dels directius catalans més reconeguts a Espanya després del seu pas pel BBVA, on va tenir un paper crucial precisament en el moment en què la segona entitat d'Espanya creixia a Mèxic, els Estats Units i l'Argentina. Com a número tres del banc blau va ser espectador d'excepció de les lluites de poder que van mantenir durant anys el president, Francisco González, i el seu conseller delegat, José Ignacio Goirigolzarri. El directiu, nascut a Barcelona el 1957, sempre es va identificar més amb Goiri, que va acabar sent defenestrat en aquell pols amb el temut i ara investigat per la justícia González.

Al Banc Sabadell ha protagonitzat la parella més estable de la banca espanyola amb Josep Oliu. Tots dos van saber mantenir sempre rols complementaris sense que afloressin les inevitables lluites pel poder. Guardiola estava més a sobre de les qüestions del dia a dia i Oliu tenia un rol més presidencial. El secret de la seva bona entesa, expliquen fonts financeres, és que "tots dos sentien que manaven".

Fitxatge exprés i renovació 'in extremis'

Oliu va recórrer a Guardiola quan Isidre Fainé es va endur per sorpresa Joan Maria Nin a La Caixa l'any 2007. Tots dos van signar un contracte que va sorprendre fins i tot els responsable de recursos humans de l'entitat pel seu secretisme i que incloïa una limitació poc habitual: que la durada del contracte de Guardiola fos de deu anys.

A finals del 2017 la renovació del contracte de Guardiola va generar episodis de tensió al banc fins que es va fer efectiva. Els seus mèrits en aquest temps són diversos: d'una banda, el Sabadell va passar a ser considerat el cinquè banc d'Espanya, després de créixer en plena crisi amb les adquisicions de Mellon United, el Guipuzcoano, Lydian Private, la CAMP, el Banco Galego, BMN a Catalunya i l'Aragó, Caixa Penedès, Lloyds Espanya, JGB Bank i el britànic –i fallit– TSB.

De la gestió de Guardiola també es pot assenyalar la forma pionera d'abordar els impagaments hipotecaris de les famílies en plena crisi financera: el Sabadell va ser la primera entitat que va oferir solucions com els allargaments de préstecs o les carències, fins al punt que no va portar a terme desnonaments.

Adeu amb una nova crisi

Guardiola es jubila en un moment delicat pel dur càstig de les borses a una entitat que pateix igual que totes les altres i amb dos agreujants: la compra del TSB al Regne Unit –una operació que va portar la signatura d'Oliu– ha exposat més el Sabadell a les convulsions del Brexit i en segon lloc l'especial presència del banc català al sector de les pimes, afectades ara per la pandèmia.

González Bueno haurà de ser el directiu que, sota el paraigua d'Oliu, miri de mantenir el Sabadell com a banc independent després del fracàs de les negociacions amb el BBVA. I haurà de treballar també per fer oblidar l'ombra de Guardiola, un dels banquers més respectats de l'Estat i que plega amb un fons de pensions que al llarg de més de 30 anys ha acumulat més de 24 milions d'euros. Un important directiu del sector en parlava així recentment quan se li va preguntar pel fet que Guardiola no tingués cap lloc reservat a la cúpula del BBVA si la fusió amb el Sabadell tirava endavant: "És tan bon tio i se sap tan respectat que no té cap necessitat de figurar".