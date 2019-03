El Sabadell busca un soci per a la seva gestora de fons

260x366 El Sabadell vol trobar un soci per la seva filial gestora de fons / FRANCESC MELCION El Sabadell vol trobar un soci per la seva filial gestora de fons / FRANCESC MELCION

Banc Sabadell ha encarregat a JP Morgan un sondeig de mercat per explorar la possibilitat de trobar un soci per a la seva gestora de fons d'inversió, Sabadell Asset Management, segons informa Europa Press citant fonts financeres.

El president de l'entitat, Josep Oliu, va anunciar durant la junta d'accionistes celebrada aquest dijous a Alacant la seva intenció de subscriure aliances estratègiques per reforçar el seu capital. "El focus dels pròxims anys seguirà sent el manteniment d'un sòlid nivell de capital a través de la generació de beneficis i, si escau, aliances estratègiques amb socis de referència que ens permetin optimitzar el capital".

Segons publica 'El Confidencial', Sabadell ha posat a la venda aquesta gestora de fons, la cinquena d'Espanya per actius gestionats amb 16.000 milions en fons d'inversió i 1.900 milions en sicavs. Les fonts consultades per Europa Press matisen que, més que la venda de la gestora, Sabadell estaria explorant aliances estratègiques per millorar la cartera de productes, internacionalitzar la seva oferta i millorar l'eficiència del grup.

Per exemple, en el seu negoci d'assegurances l'entitat presidida per Oliu va arribar a un acord d'aquest tipus el 2008 amb Zurich pel qual va vendre a la companyia suïssa el 50% del capital social de les filials del seu grup assegurador per 750 milions d'euros. Aquesta aliança estratègica per desenvolupar el negoci de bancassegurança en el mercat espanyol es va ampliar el 2014 quan Zurich es va convertir en soci exclusiu de l'entitat per vendre assegurances de vida, generals i plans de pensions a tot Espanya.

Així, la intenció de Banc Sabadell amb aquest primer sondeig encarregat a JP Morgan seria temptejar el mercat a la recerca d'un soci per a Sabadell Asset Management que millori la rendibilitat del negoci, amb l'adquisició d'una part que podria ser majoritària o minoritària.