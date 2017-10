El Sabadell guanya un 1,1% més en el tercer trimestre

Banc Sabadell va tancar el tercer trimestre de l'any amb un benefici de 653,8 milions d'euros, un 1,1% més. En una presentació enviada a la CNMV, el grup presidit per Josep Oliu assegura que arribarà a l'objectiu de guanys marcat per a aquest any: 800 milions d'euros.

L'actual context econòmic de mínims tipus d'interès va jugar en contra del marge d'interessos del banc, el que reflecteix els bàsics del negoci bancari i que es va situar en 2.877 milions d'euros i va patir una contracció del 0,5%. Els comptes mostren que les provisions efectuades per possible deteriorament d'actius ha crescut en l'últim any un 76,7%, fins als 1.967 milions d'euros.

D'altra banda, el banc ha comptabilitzat unes plusvàlues per venda d'actius per un import de 384 milions d'euros i ha assolit una venda d'actius adjudicats (per impagaments) per un import de 1.300 milions d'euros, que assegura que ha aconseguit amb beneficis si es fa una mitjana.

La ràtio de morositat ha baixat fins al 5,4%, tot i que aquesta situació es produeix gràcies a la contribució del banc anglès TSB, que redueix la mitjana. Sense, la morositat assoliria nivells del 6,9%. La taxa de cobertura se situa en el 51,4%.

El conseller delegat del Sabadell, Jaume Guardiola, presentarà aquest matí de divendres els resultats a Madrid, el nou domicili social del banc des de principis de mes.