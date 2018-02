El Sabadell es proposa duplicar la seva rendibilitat fins el 2020

Les vaques magres són història. El Banc Sabadell ha presentat aquest divendres un pla estratègic on deixa definitivament enrere la crisi econòmica que ha colpejat la banca durant l'última dècada i es proposa assolir una rendibilitat del 10%, pràcticament el doble de la que té ara.

Josep Oliu, president del banc, presentarà durant aquest matí als inversors el pla que té el banc per als propers tres anys per assolir un retorn sobre el capital del 10%, quan la rendibilitat actual és del 6%. L'entitat també es proposa elevar la seva rendibilitat sobre actius tangibles fins al 13%.

Això suposa un important salt per a l'entitat, que aquest any ha presentat uns beneficis superiors als 800 milions. Tot i que el banc no quantifica quant espera guanyar el 2020, el propi Oliu afirma que serà "força més" de 1.000 milions d'euros.

El banc espera beneficiar-se d'una pujada de tipus que arribaria a finals del 2019, de la fi de la digestió immobiliària, de la millora de costos a la seva filial britànica, el TSB, i el creixement orgànic del banc.

Aposta internacional

Els plans del banc, que avui han conegut els mercats, passen per duplicar la rellevància en els seus beneficis que té el seu negoci a Mèxic (actualment és de l'1%) i per millorar l'eficiència de TSB, que encara és lluny de la del propi Sabadell. L'entitat també vol mantenir la seva posició en banca corporativa i privada als Estats Units. Actualment, el banc té el 68% dels seus crèdits a Espanya i un 32% a l'estranger. El segon país en importància és el Regne Unit, amb un 25% del total.

Les previsions del banc no contemplen cap impacte macroeconòmic rellevant ni a nivell mundial ni a nivell espanyol per la situació política.