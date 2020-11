El Sabadell resisteix a borsa tot i el trencament amb el BBVA

El 6 de novembre passat l’acció del Banc Sabadell valia 26 cèntims. Era una cotització ínfima que responia als problemes generals de la banca i també a la seva situació particular, més exposat al Brexit i amb un futur incert després d’haver vist com CaixaBank se li avançava per Bankia. Deu dies més tard, BBVA i Sabadell feien públic l’inici de les converses per a la seva fusió, un anunci que els mercats feia dies que esperaven. I la seva cotització de sortida era de 33 cèntims l’acció. Abans que se sabés que la negociació havia fet fallida, l’acció havia pujat a 40 cèntims. I aquest dilluns, quan el Sabadell ja havia cotitzat en dues jornades completes després de comunicar que seguirà en solitari, el títol baixava fins als 32 cèntims.

El banc català va ser el valor que més va caure a l’Íbex-35 (un índex que celebrava que al novembre ha tingut el millor mes de la seva història amb una pujada del 25%). Però malgrat el descens, es manté en els nivells que al sector financer es consideren suportables, perquè no és inferior al que hi havia abans d’anunciar negociacions amb el BBVA. “S’ha esborrat la prima que ens van donar les negociacions, s’ha corregit, però no hi ha caiguda”, apunten fonts del banc. Aquestes veus recorden que els més pessimistes vaticinaven, quan es va saber que el Banc Sabadell deia que no a l’oferta del BBVA, que “es desplomarien” les accions al seu nivell més baix. Però això no ha passat: els 25 cèntims del 29 d’octubre continuen sent el mínim històric de cotització d’un banc que passa un viacrucis a borsa pels tipus d’interès a mínims, per la seva exposició a les pimes en plena crisi i també per l’impacte que el Brexit pot tenir en la seva filial britànica, el TSB.

La carta de les vendes

Fonts financeres consultades per l’ARA han posat en dubte que el Sabadell pugui millorar la seva cotització actual si no és amb una fusió. No obstant, al banc català amb seu a Alacant ho veuen diferent: asseguren que les vendes de TSB (ja està al mercat) i de la filial mexicana, així com el pla per retallar llocs de treball, han de servir per millorar la seva cotització.