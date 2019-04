El Sabadell tanca el primer trimestre amb un benefici de 258 milions, un 0,4% menys

260x366 El Banc Sabadell retalla lleugerament el benefici el primer trimestre del 2019 / FRANCESC MELCION El Banc Sabadell retalla lleugerament el benefici el primer trimestre del 2019 / FRANCESC MELCION

El Banc Sabadell va tancar el primer trimestre d'aquest any amb un benefici de 258 milions d'euros, cosa que representa una caiguda del 0,4% respecte al mateix període del 2018, segons ha informat l'entitat financera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

D'acord amb els resultats presentats aquest divendres, el grup presidit per Josep Oliu va incrementar un 1,4% el negoci bancari en els tres primers mesos de l'any, mentre que el marge obtingut dels cobrament d'interessos va arribar als 901 milions d'euros, un 1,2% menys que un any enrere, a causa de l'aplicació d'un nou sistema comptable. Sense tenir en compte TSB, la filial britànica del banc, el marge d'interessos va créixer un 0,3%, fins als 656 milions. De cara a aquest any, el Sabadell preveu mantenir un creixement en aquest àmbit d'entre l'1% i el 2%.

TSB va aportar 7,3 milions als resultats globals de la companyia, que segons l'empresa confirmen la recuperació de l'activitat comercial al Regne Unit. La compra de TSB per part del Sabadell va estar marcada per un caòtic canvi del sistema informàtic que va provocar problemes a dos milions de clients.

Pel que fa a l'evolució del crèdit del conjunt del grup, va ser positiva, amb un creixement del 3,4%, mentre que els recursos a clients al tancament de març eren de gairebé 140.000 milions d'euros –un 5% més–, 106.000 milions dels quals corresponien al grup sense incloure-hi TSB.

A més, arran de la venda del 80% de la filial immobiliària Solvia el 24 d'abril, el banc ha reforçat la seva posició de capital. En els primers tres mesos d'aquest 2019, el Sabadell també va rebaixar la ràtio de morositat, que es va quedar en el 4,1%. Així, el saldo d'actius problemàtics arriba als 8.186 milions d'euros, dels quals 6.383 milions són dubtosos i 1.803 milions són actius adjudicats, una reducció trimestral de 93 milions.

D'altra banda, el total de costos el primer trimestre va ser de 777 milions d'euros, un 3,6% menys, principalment per la millora amb TSB, per sota dels 840 milions del mateix període de l'any anterior.