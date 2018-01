Sacsejada global als súpers europeus

Entrar, agafar el producte que vols i sortir per la porta sense fer cua ni passar per una caixa registradora. Al supermercat que ha estrenat Amazon a Seattle, l’experiència de compra es deixa en mans dels sensors i la tecnologia de visió per ordinador. El gegant del comerç electrònic ha tornat al focus mediàtic aquesta setmana després d’obrir al públic general aquest experiment fins ara limitat als treballadors de la seva seu central. La irrupció del món digital en els nostres hàbits de consum està obrint un nou cicle per a la indústria de la distribució, en què la botiga física es veu obligada a repensar el seu sentit.

Carrefour va anunciar aquest dimarts que retallarà fins a 2.400 llocs de treball a la seva matriu francesa d’una plantilla de 10.500 empleats. L’objectiu és seguir un pla de reducció de costos que els permeti estalviar 2.000 milions d’euros d’aquí al 2020. Per què? Alhora que busca reduir la mida de l’empresa, la companyia francesa ha deixat clar que no l’espanta l’arribada d’Amazon i invertirà 2.800 milions a empènyer el seu propi comerç electrònic. Precisament, la cadena d’hipermercats havia sigut la protagonista dels rumors que apuntaven a la possibilitat que l’americana la comprés, cosa que -per ara- no ha passat. En canvi, Carrefour ha decidit mirar a la Xina i aliar-se amb l’etern rival d’Alibaba, la plataforma onlineTencent.

Tot i així, la decisió de l’empresa francesa no és un cas aïllat. Pesos pesants del comerç tradicional han anunciat en els últims mesos que s’aprimaran per deixar pas a un negoci més rendible i digital. És el mateix que ha fet Tesco, la cadena de supermercats líder al Regne Unit, en el seu últim esforç per reduir en 1.500 milions d’euros les seves despeses. La companyia britànica ja va retallar l’estiu passat 1.200 llocs de treball a les seves oficines i 1.100 més en un dels seus principals centres d’atenció al client. Aquesta vegada, però, l’acomiadament de 1.700 empleats s’ha centrat en llocs de responsabilitat en les seves botigues com ara gerents o personal de recursos humans. A Sainsbury’s, un altre exponent del comerç tradicional britànic, una nova retallada també afectarà milers de treballadors de les oficines.

De fet, els supermercats no són l’únic sector comercial que viu aquest moment de reconversió després de la sacsejada del comerç electrònic. Segons un estudi de la consultora americana FGRT, el 2017 va ser un any especialment complicat per als tancaments de botigues. Gairebé 7.000 establiments de cadenes com Macy’s o JCPenney van abaixar la persiana l’any passat. A més, la predicció és que una quarta part dels centres comercials als EUA tanquin en els pròxims cinc anys.

Per al professor de màrqueting de l’escola de negocis Eada i especialista en comerç minorista Alexis Mavrommatis, l’escapçada d’aquestes empreses forma part d’una nova onada de canvis per al sector. “Són moviments cíclics, fa deu anys també hi va haver una gran quantitat de tancaments i fusions, però aquesta serà més ràpida”, explica l’acadèmic. En la seva opinió, l’espai físic ha quedat obsolet i les cadenes s’han adonat que el desplegament que els fan fer costa massa diners.

Menys personal i superfície

En casos com el de Carrefour, les companyies no aposten per fer desaparèixer la seva xarxa de botigues físiques, sinó que prioritzen aquells formats que tenen més sentit. “No són els espais, sinó els metres quadrats”, afirma Mavrommatis. La cadena reduirà en un total de 100.000 metres quadrats la mida dels seus hipermercats francesos. En canvi, obrirà almenys 2.000 noves botigues de conveniència en aquest mateix mercat. El professor d’Eada recorda que la tendència a obrir els grans espais comercials als afores de les ciutats ha quedat enterrada per la necessitat de locals més urbans i amb productes de primera necessitat. D’altra banda, assegura que botigues més petites i amb una funció de showroom també contribueixen a reduir els costos laborals de les empreses.