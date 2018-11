Sánchez Llibre: "No podrem dir que hem sortit de la crisi fins que augmentin els salaris"

El nou president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha admès aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que per consolidar la recuperació econòmica encara és necessari un augment dels sous dels treballadors. "Sempre he dit que no podrem dir que hem sortit de la crisi fins que els salaris hagin augmentat", ha afirmat el nou dirigent de la patronal catalana.

Tot i així, Sánchez Llibre ha criticat el pacte entre el govern de Pedro Sánchez i Podem per apujar el salari mínim interprofessional fins als 900 euros mensuals perquè considera que "dinamita" l'acord al qual ja es va arribar amb les patronals per aplicar aquest increment progressivament fins al 2020. "A nivell personal no ho trobo malament. Amb 900 euros hi ha moltes famílies que encara no poden arribar a finals de mes", ha apuntat el president de Foment.

El dirigent de la patronal catalana ha destacat que treballarà per "buscar la màxima complicitat amb la Generalitat" i establir "ponts de diàleg" amb l'Estat per afavorir l'estabilitat econòmica i política. En aquest sentit, ha insistit que farà "el màxim d’esforços possibles perquè les empreses que van marxar tornin a Catalunya". De fet, Sánchez Llibre s'ha mostrat optimista que fins i tot "les més importants" tornaran a traslladar la seva seu social a Catalunya. "Després d’Agbar en vindran d’altres", ha dit.

Pel que fa a la situació política, ha reconegut que "és evident que sense presos i exiliats, això seria més fàcil". No obstant, el president de Foment ha afirmat aquesta és una qüestió "dels jutges" i que la patronal catalana hi pot fer "poca cosa. Sí que ha admès que el fa patir el judici de l'1-O i ha apuntat que li agradaria que "acabés bé".