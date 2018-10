Sánchez Llibre, un polític que vol allunyar Foment de la política

Si per alguna cosa ha destacat Foment del Treball en els últims anys ha estat pels seus posicionaments polítics. Josep Sánchez Llibre vol posar punt final a aquesta tendència. Tot i ser especialment conegut pel seu passat polític, Sánchez Llibre va anunciar: “Nosaltres no farem plantejaments polítics”. L’exdiputat de CiU i directiu de Dani serà el pròxim president de la patronal catalana, atès que serà l’únic candidat que es presentarà a les eleccions convocades per al 5 de novembre.

Sánchez Llibre va presentar ahir en societat el seu projecte per liderar Foment davant d’un auditori ple d’empresaris i directius de tota mena: des del seu germà (Dani Sánchez Llibre) al president del Cercle d’Economia (Juan José Brugera), possibles candidats a presidir Fira de Barcelona (Pedro Fontana) i fins i tot Joaquim Gay de Montellà. Tot i que Llibre no era el successor preferit per l’encara president de Foment, finalment Montellà ha optat per donar-li suport.

A l’acte també hi havia els líders dels grans sindicats (Camil Ros, d’UGT, i Javier Pacheco, de CCOO) i Josep González, president de la patronal de pimes Pimec i erigit en antagonista dels últims presidents de Foment. “Intentarem tenir una unitat d’acció empresarial i no tinc cap dubte que ens posarem d’acord”, va dir Llibre després d’agrair a González la seva presència. El futur líder empresarial també va fer menció a Cecot, la patronal díscola que va ser expulsada de Foment fa uns mesos. Tot apunta que un dels primers objectius de Llibre serà reintegrar Cecot dins de Foment.

“No plantejarem si convé el pacte fiscal: l’única cosa que farem serà defensar els interessos empresarials”, va respondre Llibre quan li van preguntar si un acord econòmic podria solucionar el xoc entre Catalunya i Espanya. El missatge va ser clar: Foment se centrarà a fer de lobi de les empreses catalanes davant els governs i els Parlaments de Barcelona i Madrid, i “estarà present en el camp de les idees”. Respecte a aquest últim punt, Llibre pretén que la societat entengui el paper de les empreses: “Sense empreses ni empresaris, les desigualtats creixeran”, va proclamar.

El futur president es va comprometre a “renovar, rejovenir i feminitzar” Foment del Treball. Sens dubte, té molta feina al davant.