Sánchez Llibre desplega contactes per ressuscitar el lobi de la gran patronal catalana a Brussel·les

Reunions amb representants de l'ambaixada espanyola davant la Unió Europea, amb membres dels gabinets de la Comissió Europea, amb eurodiputats de Ciutadans, del Partit Popular, amb un antic europarlamentari d'Unió i, abans de tot això, amb el president del Parlament Europeu. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha començat a desplegar la seva agenda de contactes i influències a Brussel·les en un moment en què les autoritats catalanes es troben amb importants dificultats per trobar portes obertes a les institucions comunitàries.

Sánchez Llibre s'ha reunit a primera hora del matí com a membre del think tank Barcelona Futur amb el president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, en una trobada a la qual han assistit altres persones, com el president del Barça, J osep Maria Bartomeu, la directora de cinema Isona Passola o sor Lucía Caram.





Després l'exdiputat de CiU ha presentat l'informe de l'Institut d'Estudis Estratègics en un acte a l'Eurocambra acollit per l'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas. "Sempre hem tingut clar que havíem de ser presents a les institucions europees", ha reivindicat Sánchez Llibre assegurant que un dels seus objectius és desplaçar-se periòdicament a Brussel·les. "Aprofitarem l'amabilitat de tots els funcionaris per poder fer arribar el nostre pensament i les nostres inquietuds a Brussel·les", ha dit.

Sánchez Llibre ha rebut felicitacions tant des de l'ambaixada com des de la representant de la CEOE a la capital europea per l'acte i pel desplegament de Foment a la capital europea. El també vicepresident de la CEOE ha volgut centrar el seu discurs no només en reivindicar la importància de Foment del Treball com una de les patronals més antigues d'Europa sinó també com un dels actors que busca "bastir ponts" entre Catalunya i Espanya i que ha defensat la taula de diàleg dient que "no és cap disbarat" .