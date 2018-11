Sánchez Llibre: “La seguretat jurídica no ha deixat mai d’existir a Catalunya”

El nou president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que “la seguretat jurídica no ha deixat d’existir mai a Catalunya” i que això ho demostra el fet que “moltes empreses” han mantingut la seu social. “Una altra cosa és la sensibilitat dels empresaris davant del temor que la cosa anés a pitjor”, ha explicat.

Llibre, que s’ha proposat el retorn de les empreses que van marxar, assegura que el cal fer ara és “crear un clima" perquè els que van marxar vegin que “Catalunya no anirà més enllà del que es va anar l’octubre de l’any passat”.

El nou líder empresarial també ha criticat amb duresa la “inhumana” presó preventiva que pateixen tant els presos polítics catalans com “altres amics” que té, en referència a l’expresident del Barça Sandro Rosell. “Si no hi ha sentència no sabem si hi ha delicte”, ha assegurat.

El president de Foment, que va arribar al càrrec prometent no entrar en política, no se n’ha pogut escapar durant la seva primera roda de premsa com a líder de la patronal.

Llibre també ha considerat “un error i una barbaritat” la campanya anunciada ahir per l’ANC per promoure el consum de les empreses que no van marxar després de l’1 d’Octubre i, per tant, boicotejar les que van decidir traslladar la seu social.

“Nosaltres anem en la direcció contrària”, ha dit Sánchez Llibre. “Creiem que cal canviar el clima i donar seguretat a les empreses. Per al president de Foment, la campanya de l’ANC pot acabar suposant la pèrdua de llocs de treball i, per aquest motiu, ha demanat que se suspengui la iniciativa.