L'Estat impulsa un pla de 4.262 M€ perquè el sector turístic es recuperi del covid-19

"És l'hora d'avançar". El president espanyol, Pedro Sánchez, ha respost aquest dijous al clam del sector turístic amb la presentació d'un pla d'impuls de 4.262 milions d'euros per compensar l'aturada per la pandèmia. L'executiu s'ha proposat deixar clar que l'Estat és una destinació "segura i saludable" i destinarà pràcticament la meitat d'aquestes ajudes a finançament. Així doncs, reservarà 2.500 milions d'euros dels avals de l'ICO a donar suport a les empreses del sector que han patit l'impacte del virus.

L'anunci també inclourà un paquet de 850 milions d'euros per adaptar el model turístic a la nova normalitat. Concretament, ha explicat Sánchez, es promourà un model més basat en la digitalització i la sostenibilitat. A més, el pla implicarà la creació d'un observatori d'intel·ligència turística que reculli informació a temps real per dissenyar noves polítiques públiques. D'altra banda, inclou la rebaixa de les tarifes aeroportuàries que ha anunciat Aena per a les aerolínies i una moratòria de dotze mesos per les operacions amb garantia hipotecària dels autònoms i empreses del sector.

Per a la nova etapa de convivència amb el virus, l'executiu central també ha activat 200 milions d'euros per elaborar 21 guies amb especificacions per prevenir nous contagis de covid-19. La desinfecció constant, els requeriments en l'aforament i la distància social passaran a formar part del dia a dia dels establiments i es promourà un distintiu per a aquells que segueixin les indicacions.

Sánchez ha presentat el pla després de la projecció d'un dels vídeos promocionals amb els quals el govern farà campanya per atreure els turistes nacionals i internacionals aquest estiu. "Som líders mundials i cada passa que fem serà una passa en ferm", ha assegurat el dirigent. Així i tot, les perspectives de cara al mercat domèstic no són gaire optimistes: el CIS avisava ahir que dos de cada tres espanyols no es planteja marxar de vacances aquest estiu.

En un comunicat posterior, l'executiu ha insistit que amb aquesta injecció ja haurà destinat més de 19.000 milions d'euros des de l'inici de la pandèmia a recolzar el sector turístic a través d'altres mesures de xoc per protegir empreses i treballadors. El turisme representa el 12% del PIB espanyol i a principis del 2020 donava feina al 13% dels afiliats a la Seguretat Social.

Encara que no s'ha referit a cap acció concreta, Sánchez també ha tranquil·litzat la indústria fent referència a una de les mesures més aplaudides: els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). "Han vingut per quedar-se", ha afirmat el president espanyol.