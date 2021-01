Sánchez obre els fons europeus al sector públic

"Els PERTE (els projectes estratègics per captar fons europeus) estan inspirats en Mariana Mazzucato . Hi ha un error d' infrainversió privada i ha de ser coberta per al sector públic". D'aquesta manera, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres un dels "pilars" de la política que ha de canalitzar els fons europeus antipandèmia: la materialització de la col·laboració publico-privada. "Hi guanya el sector privat, però sobretot el públic", ha apuntat Sánchez en el marc del fòrum Fons europeus, les claus per a la recuperació, organitzat per l'agència Efe i la consultora KPMG aquest dimecres.



El president espanyol ha tornat a picar l'ullet al sector privat de cara a absorbir els més de 140.000 milions d'euros que han d'arribar a Espanya els pròxims sis anys, l'execució total dels quals preocupa per una "falta de capacitat". Malgrat que Sánchez ha insistit que tant el sector públic com el privat "estan preparats" per gestionar els diners, ha reconegut que el camí cap a l'execució dels projectes encara s'ha de tancar. Sigui com sigui, l a participació de l'Estat com a inversor d'empreses que desenvolupin projectes estratègics és un fet, i així es recull en el decret que possibilita la creació de societats d'economia mixta. De fet, les empreses grans ja han trucat a la porta del govern amb algunes propostes. La patronal CEOE fa setmanes que elabora "iniciatives tractores", 21 de les quals ja les ha presentat a la Moncloa.

Tot això, però, implica canvis en l'economia i en un teixit productiu espanyol dèbil , com ha reconegut el mateix Sánchez. Per això, d'una banda, ha destacat els projectes de "potencial creixement" que requeriran una inversió important (l'hidrogen verd, les bateries dels vehicles elèctrics o la tecnologia 5G) i, de l'altra, no ha descartat la recuperació d'un sector enfonsat per la pandèmia, el del turisme, per bé que ha reconegut que "s'haurà d'adaptar" als nous temps i demandes.



A més, Sánchez no només ha instat el sector privat a participar dels PERTE , sinó també de la comissió tècnica que liderarà el ministeri d'Hisenda. Un ministeri que, segons ha pogut saber l'ARA, demà dijous es reunirà amb les comunitats autònomes per constituir la comissió sectorial que ha de gestionar el repartiment dels fons i els projectes amb les comunitats.

Descarta la "imposició" de reformes



Sánchez ha insistit aquest dimecres que Europa no "imposarà" les reformes que hagin de tirar endavant els estats membres per captar els fons antipandèmia, per bé que ha reconegut que les recomanacions de Brussel·les "són conegudes per tothom". Sobre les últimes reformes (per ara en forma d'esborrany) enviades aquest dilluns a Brussel·les, la laboral i la de les pensions , el president s'ha sumat a les paraules del ministre de la Seguretat Social, José Luís Escrivá , que ha assegurat que l' ampliació de 25 a 35 anys el període de càlcul de la pensió mitjana "no existirà". És més, Escrivá ha dit que "en cap moment" ha estat damunt la taula, malgrat que membres del mateix govern, com la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ho van reconèixer públicament.

El govern espanyol envia la reforma laboral i de les pensions a Brussel·les

Sánchez, però, ha anat més enllà i ha acceptat que una política sobre les pensions "sense consens social" no té recorregut. "Hem de treure lliçons de l'anterior crisi, quan es van fer contrareformes en contra del diàleg social", ha dit, en referència a la mesura del PP de l'any 2013 que desvinculava les pensions a l'IPC i que l'any 2018 el mateix Partit Popular va acabar tombant després d'haver de pactar els pressupostos generals amb el PNB. Sobre la reforma laboral, i preguntat per un dels punts més complicats, el de recuperar el que es coneix com a ultraactivitat, Sánchez ha mantingut que " caldrà trobar un equilibri entre treballadors i empresaris".