Sánchez també s’oblida de l’impost al sucre

L’exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ho va intentar, però la pressió del sector i també de Ciutadans va aconseguir que es fes enrere i, de moment, Catalunya és l’única comunitat autònoma que grava la quantitat de sucre present a les begudes. I ara que és el PSOE qui ha de negociar els comptes, aquesta possibilitat tampoc està sobre la taula.

Des del ministeri d’Hisenda confirmen a l’ARA que la possibilitat d’aplicar un tribut a partir d’una certa quantitat de sucre present en begudes com els refrescos no s’ha proposat durant les negociacions. El portaveu d’IU en les converses amb Hisenda, Carlos Sánchez Mato, ho confirma. I també ho admet, des del PDECat, el seu portaveu al Congrés, Carles Campuzano. Catalunya seria una de les parts implicades si s’arribés a aplicar un tribut com aquest en l’àmbit estatal, perquè s’anul·laria el que ja va aplicar el maig del 2017 en competència autonòmica, com va passar amb l’impost als dipòsits bancaris.

Montoro havia inclòs al pla pressupostari que va enviar a Brussel·les a finals del 2016 la intenció de crear un impost que gravés la quantitat de sucre en begudes carbonatades. Preveia recaptar uns 200 milions d’euros, una quantitat modesta tenint en compte les necessitats d’ingressos que tenen les finances espanyoles per reduir milers de milions de dèficit públic. Però finalment la redacció dels pressupostos generals de l’Estat del 2017 no va comptar amb aquesta nova figura fiscal.

La campanya dels fabricants de refrescos va ser intensa i immediata. L’endemà mateix de l’anunci del ministeri d’Hisenda, l’Associació de Begudes Refrescants (Anfabra) emetia un comunicat oposant-se a la mesura i intensificava la feina de lobi. El sector es va reunir amb el ministeri de Sanitat per convèncer l’executiu que, per iniciativa pròpia, s’estava impulsant la reducció del contingut de sucre a aquesta mena de begudes. Anfabra insistia que l’última dècada ja s’havia reduït un 23%. La queixa principal: que gravar el sucre de les begudes no només afectaria el seu sector, sinó també l’hostaleria i la restauració.

Finalment, Albert Rivera va ser l’encarregat de felicitar-se perquè el seu partit havia aconseguit dissuadir el govern de Mariano Rajoy d’un augment d’impostos a la classe mitjana, dins el qual hi incloïa no només les begudes ensucrades sinó també uns “impostos verds” que tenen similituds amb els últims anuncis del govern de Pedro Sánchez en relació amb la tributació del dièsel.

Antecedents de pressions

El sector en què regna Coca-Cola té un fort poder de lobi i ja va aconseguir que la Generalitat aparqués la seva intenció d’aplicar-hi impostos el 2013. L’ARA va explicar a finals del 2016 que el sector dels refrescos va pressionar l’aleshores president Artur Mas i va amenaçar amb una fugida empresarial de Catalunya.

La pressió es va superar finalment el maig del 2017 a Catalunya i l’impost va recaptar 33 milions. Però, de moment, el govern de Pedro Sánchez no estudia aquesta via malgrat que organitzacions per a la salut i experiències en altres països en confirmen l’eficàcia a l’hora de reduir el consum de sucre.