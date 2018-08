Sánchez vol fer aflorar 40.000 falsos autònoms

El govern espanyol es va alinear ahir amb la lluita de la Inspecció de Treball contra els falsos autònoms. El consell de ministres va aprovar un seguit de mesures per combatre l’ús fraudulent de la figura del treballador per compte propi que, en realitat, està fent la feina d’un treballador per compte aliè. En total el president espanyol, Pedro Sánchez, espera fer aflorar 40.000 falsos autònoms.

Durant la compareixença d’ahir per explicar la gestió del seu executiu, Sánchez va remarcar que regularitzar i legalitzar la situació d’aquests treballadors servirà perquè tinguin “una feina digna, de la qual ara estan privats pel mal ús d’aquesta figura”. A més, segons les dades de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), aquest frau laboral provoca que la Seguretat Social deixi d’ingressar entre 350 i 400 milions d’euros anuals.

Els canvis que va preveure l’executiu espanyol són, bàsicament, per evitar els tripijocs que feien les empreses denunciades per la Inspecció de Treball. Fins ara, després d’una inspecció, es demanava a la Seguretat Social que donés d’alta d’ofici al règim general als treballadors afectats. Aquest procediment els convertia en plantilla de manera automàtica, però la Inspecció de Treball ha detectat reiterades vegades que -enmig d’aquest procés de canvi- algunes empreses donaven de baixa els treballadors, fet que segons el govern espanyol, “distorsionava el procediment”.

Tot i que l’executiu no ha posat exemples, un dels més recents és el de les càrniques. Tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, amb el cas de Servicarne, els sindicats i la Inspecció de Treball han denunciat públicament aquestes pràctiques. Altres col·lectius, com el dels riders de Glovo o Deliveroo, també han reclamat que es regularitzi la seva situació laboral.

Tant les associacions de treballadors autònoms com els sindicats han valorat positivament el gest del govern espanyol. El representant dels autònoms, Lorenzo Amor, va assegurar ahir que aquesta manera d’encobrir assalariats “fa molt de mal”. “És competència deslleial i cal tallar-la d’arrel”, va insistir Amor.

Ajudes als més vulnerables

El consell de ministres d’ahir també va desencallar el subsidi de 430 euros mensuals per als aturats que ja han esgotat totes les prestacions.

El pla s’havia exigit a l’abril, i ara les persones que percebien aquesta ajuda podran recuperar-la. Es tracta d’un col·lectiu, segons Sánchez, majoritàriament de dones (el 65% dels 41.000 desocupats en aquesta situació ho són) que es troben en una situació “especialment vulnerable”, perquè tenen altres persones a càrrec.

El cost de reactivar aquesta ajuda, segons va informar el govern espanyol, serà d’uns 53 milions d’euros, que ja estan previstos als pressupostos.