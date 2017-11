Sant Cugat i Barcelona, entre les ciutats amb els pisos més cars

Sant Cugat del Vallès i Barcelona ocupen, respectivament, el segon i el quart lloc entre les ciutats espanyoles de més de 25.000 habitants amb els preus de l’habitatge lliure més cars, segons les dades publicades ahir pel ministeri de Foment. La ciutat més cara és Sant Sebastià, amb quasi 3.327 euros el metre quadrat, seguida de Sant Cugat, amb 3.008 euros el metre quadrat. El tercer lloc és per a Eivissa, amb 3.002 euros el metre quadrat, mentre que Barcelona se situa en el quart lloc, amb 2.992 euros el metre quadrat.

Al setè lloc hi ha Madrid, amb un preu de 2.750 euros per metre quadrat d’habitatge.

Entre les ciutats més cares de Catalunya, a més de Sant Cugat i Barcelona, hi ha Castelldefels (2.497 euros), Sant Joan Despí (2.175 euros), Esplugues (2.083 euros) i Gavà (2.061 euros). La ciutat més barata és Tortosa, amb 686 euros el metre quadrat, i entre les més barates també hi ha Salt (880 euros), Lleida (883 euros) i Reus (959 euros).

Catalunya, segona en augment

Segons les dades del ministeri, el preu mitjà a Espanya és de 1.540 euros el metre quadrat al tancament del tercer trimestre, xifra que representa un augment d’un 0,7% respecte al trimestre passat i d’un 2,7% respecte a fa un any.

Catalunya és la quarta comunitat amb els preus més alts de mitjana (1.871 euros el metre quadrat), per darrere del País Basc (2.366 euros), Madrid (2.305 euros) i les Balears (2.151 euros). A més, Catalunya és la segona comunitat on més s’enfilen els preus, un 6,2% respecte al mateix període de l’any passat, només superada per Madrid, on augmenten un 6,5%. Malgrat el creixement dels preus, segons el ministeri, el valor mitjà del metre quadrat a Espanya està encara un 26,7% per sota del màxim històric del primer trimestre del 2008.