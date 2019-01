El Santander es fa enrere en el nomenament del seu primer executiu

El Banco Santander s'ha fet enrere en el nomenament del seu flamant primer executiu, l'italià Andrea Orcel, a qui va nomenar en el càrrec fa menys de quatre mesos. L'executiu italià havia de substituir José Antonio Álvarez en el càrrec de primer executiu del banc que presideix Ana Botín.

Segons l'entitat d'origen càntabre, la decisió respon a raons econòmiques. "En els darrers mesos s'han mantingut converses relatives als termes de la sortida d'Orcel de l'entitat on treballava [UBS]", explica el Santander en un comunicat. "Ha quedat clar", segueix el banc, "que el cost per al Santander de compensar-li la retribució diferida al llarg de set anys i altres beneficis que li correspondrien pel seu càrrec anterior serien una suma significativament més gran que la prevista inicialment".

Segons el mateix comunicat, el consell "considera que seria inacceptable per a un banc comercial com el Santander fer front al cost de contractar una persona, encara que sigui d'aquest nivell i trajectòria, tenint en compte els valors de l'entitat i la responsabilitat que té amb els 'stakeholders' i les societats dels països on opera".

Amb el no fitxatge d'Orcel, Álvarez mantindrà el seu nou càrrec de vicepresident del banc i retindrà també el seu anterior lloc de treball, el de conseller delegat.

El relleu d'Álvarez responia a les dificultats que està trobant el Santander en el negoci a Espanya, segons van explicar fonts financeres. Orcel hauria estat el tercer conseller delegat del primer banc d'Espanya per capitalització en quatre anys.