El Santander aconsella el teletreball i proposa l'assistència virtual a la junta d'accionistes pel coronavirus

El consell d'administració del Banco Santander s'ha reunit aquest dimarts per analitzar la situació creada arrel de l'epidèmia de coronavirus. El banc ha indicat que, davant la situació que s'està produint a Madrid, on s'han tancat les aules, aconsella els seus treballadors, en la mesura que puguin, a fer teletreball els pròxims quinze dies.

Així mateix, també demana als empleats que limitin els viatges que no siguin imprescindibles i que evitin les reunions en què estigui prevista l'assistència d'un nombre elevat de gent. A més, el banc ha demanat als empleats augmentar el suport als clients a través dels canals digitals i facilitar línies de crèdit a les pimes per fer front a l'impacte del Covid-19. De fet, ha obert una línia de crèdits preconcedits de 20.000 milions per facilitar liquiditat als autònoms i pimes.

D'altra banda, aquest banc manté la convocatòria de junta d'accionistes per al pròxim 3 d'abril a Santander. Una assemblea en la qual en anys anteriors han assistit més de 2.000 persones. Davant el risc que suposa una aglomeració tan gran de gent, el banc recorda als accionistes que poden delegar el seu vot o fins i tot assistir a la junta de manera remota a través dels mitjans telemàtics, tal com autoritzen la llei espanyola i els estatuts i reglaments dels bancs.

De fet, cada cop hi ha més empreses que prenen mesures a causa de l'epidèmia del coronavirus. La cadena hotelera Room Mate, de l'empresari Kike Sarasola, ha anunciat el tancament a partir de dimecres de tres dels seus sis hotels a Madrid.

La cadena atribueix el tancament temporal dels establiments al coronavirus i ha indicat que cap client es veurà afectat, perquè qui tingui reserva en els hotels tancats serà recol·locat en els altres tres establiments de la cadena a la capital espanyola, que operaran amb normalitat. A més, la companyia ha indicat que es redistribuiran els torns de feina i que es fomentarà el teletreball perquè els empleats puguin atendre les seves famílies, tenint en compte el tancament d'escoles a la Comunitat de Madrid.

Segons ha explicat la cadena hotelera, aquestes mesures començaran a aplicar-se aquest dimecres amb una durada inicial prevista de quinze dies.