La xinesa SciClone entra al capital d'Ability Pharma amb 2,5 milions d'euros

La farmacèutica xinesa SciClone ha invertit un milió de dòlars (818.665 euros) i n'ha compromès dos més (1.637.331) en l'empresa catalana Ability Pharma. La companyia entra així al capital de la biotech acompanyant-hi els socis fundadors, diversos inversors privats, la gestora Inveready i el braç inversor d'Everis. La relació entre les dues empreses no és nova: van signar un acord el 2016 pel qual SciClon disposava dels drets comercials i de desenvolupament a la Xina i territoris pròxims (Hong Kong, Macau, Taiwan i el Vietnam) del fàrmac contra el càncer en què treballa Ability Pharma.

"En total, en tot l'any hem captat al voltant de 14 milions d'euros per finançar la nostra recerca contra el càncer de pàncrees", explica Carles Domènech, president executiu de la biotecnològica: "Vam tancar una ronda a l'abril de 4,4 milions, la Unió Europea ens ha concedit 5,2 milions, la FDA [agència nord-americana de regulació dels medicaments] ens ha donat una ajuda d'1,9 milions de dòlars (1,6 milions d'euros) i recentment hem tancat una campanya de finançament col·lectiu a través de Capital Cell de 2 milions d'euros". I cal sumar-hi ara els tres milions de SciClon.

El fàrmac en qüestió pretén tractar el càncer atacant les cèl·lules tumorals amb un tipus de mort cel·lular que les afecta només a elles, i no les cèl·lules sanes. A més, es combina amb la quimioteràpia sense augmentar-ne la toxicitat: els estudis preclínics ja realitzats amb càncer d'úter i càncer de pulmó indiquen que el 50% d'eficàcia de la quimioteràpia puja a un 65% en el primer cas i d'un 33% a un 55% en el segon.

La particularitat del càncer de pàncrees

Malgrat tot, el fàrmac pensat per a aquests dos tipus de càncer mai ha arribat a veure la llum per falta de fons per dur els estudis a la fase següent. En canvi, la severitat del càncer de pàncrees fa que hi hagi molt diner públic disponible. Així, amb resultats preclínics amb animals que mostren resultats "tan bons" com en el cas del càncer d'endometri i de pulmó, diu Domènech, la companyia es disposa a començar un assaig clínic amb 150 pacients d'Espanya, França, els Estats Units i Israel.

Si l'estudi donés bons resultats, accedirien a la fase de comercialització. En aquest cas, la farmacèutica xinesa SciClone seria la responsable de vendre el medicament a la Xina. Pel que fa a Europa i als Estats Units, Ability Farma està esperant els resultats de l'assaig clínic. "Aleshores el valor econòmic serà molt més alt: un acord al nivell d'aquestes característiques es pot situar al voltant dels 500 milions d'euros", conclou.