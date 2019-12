Scytl presenta preconcurs per refinançar el seu deute

L'empresa catalana Scytl, proveïdora de sistemes de vot electrònic, ha presentat concurs per blindar-se dels seus creditors i guanyar temps per poder renegociar un deute bancari de més de 30 milions d'euros. La plantilla va ser informada de la situació dijous mateix d'una decisió que arriba després de mesos de pugna amb els bancs.

L'empresa, que des de l'abril lidera Silvia Caparrós, ja va refinançar deute l'any 2017. En aquell moment va allargar el seu calendari de pagaments fins al 2024. El pacte va incloure un període de carència de dos anys (només havia de pagar els interessos, però no el principal) i també va obtenir una línia d'avals de vuit milions d'euros per poder presentar-se a concursos públics. En aquell moment tenia 37 milions d'euros amb bancs privats i 27 més amb entitats públiques.

Els últims anys, Scytl ha fet un gir estratègic cap a mercats més desenvolupats i ha concentrat força projectes electorals als Estats Units, Europa i el Canadà. A més, la companyia ha obert negocis més enllà dels comicis polítics i gestiona eleccions per a col·legis professionals, universitats i sindicats. Entre els seus accionistes hi ha fons internacionals destacats com Vulcan, el vehicle inversor del desaparegut Paul Allen, cofundador de Microsoft.