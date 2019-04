Scytl nomena Silvia Caparrós nova consellera delegada

Una dona dirigirà Scytl, una de les principals empreses tecnològiques de Catalunya. Segons ha pogut saber l’ARA, Silvia Caparrós ja és la consellera delegada de la companyia de vot electrònic Scytl. La directiva hi substitueix Holger Taubmann, que va assumir el càrrec el març de l’any passat però va deixar la companyia després de tan sols sis mesos per motius personals. Taubmann és alemany i abans havia treballat durant dues dècades a Amadeus, grup de software per a reserves de viatges. Després de la seva sortida, Scytl ha optat per la promoció interna, de manera que Caparrós deixa la posició que tenia fins ara, cap de negoci, legal i recursos humans, per passar a ser-ne la consellera delegada.

Per sota de Caparrós es manté Gemma Pons com a vicepresidenta sènior d’operacions i Jordi Puiggalí com a vicepresident sènior de recerca i gerent de seguretat.

A banda d’això, la companyia presidida per Pere Vallès també ha fet un fitxatge sonat: Scytl ha incorporat a les seves files Jesús Gil, exdirector de processos electorals d’Indra, una de les grans competidores, en la qual ha liderat projectes importants. De fet, Gil va ser el responsable d’impulsar la divisió de recompte electoral -on ara competeix directament amb Scytl- i un dels artífexs de la seva expansió internacional.

L’any passat Pere Vallès, conseller delegat de Scytl des del 2004, es va apartar per ocupar la presidència no executiva. Va deixar les funcions de gestió diària i va fitxar com a conseller delegat d’Exoticca, una agència de viatges de luxe online. De fet, Vallès també participa com a inversor en el fons Smartech Capital amb altres emprenedors tecnològics.

Els últims anys, Scytl ha fet un gir estratègic cap a mercats més desenvolupats i ha concentrat força projectes electorals als Estats Units, Europa i el Canadà. A més, la companyia ha obert negocis més enllà dels comicis polítics i gestiona eleccions per a col·legis professionals, universitats i sindicats. Entre els seus accionistes hi ha fons internacionals destacats com Vulcan, el vehicle inversor del desaparegut Paul Allen, cofundador de Microsoft.

Scytl també s’ha beneficiat de l’agitat calendari electoral espanyol. L’empresa catalana ha tornat a aconseguir alguns recomptes electorals per davant del gegant Indra. En aquest cas, a través d’una unió temporal d’empreses amb la tecnològica Vector ITC supervisarà les eleccions europees i municipals, amb un contracte de gairebé 9 milions d’euros. El 2015 la companyia ja va aconseguir el recompte de les generals, un territori normalment reservat a Indra, empresa participada per l’Estat. De fet, les eleccions generals del 28 d’abril sí que s’han adjudicat a Indra.

Eleccions a la Cambra

Scytl també serà l’encarregada d’implantar el vot electrònic en una de les curses electorals més disputades de l’any a Catalunya. L’empresa gestionarà les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, amb un mètode que ha generat conflicte entre els candidats que s’hi presenten perquè alguns han qüestionat la seguretat del sistema, que serà el primer cop que s’utilitza. Tot i així, fonts del sector asseguren que el vot electrònic permetrà que hi hagi una doble identificació per evitar suplantacions d’identitat.