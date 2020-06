Seat torna al 86% de producció i amb la incertesa de les vendes

Seat ha deixat formalment enrere aquest dilluns els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) lligats a la pandèmia. Dos expedients seguits, el primer per causa de força major, quan va tancar la fàbrica, i el segon, per causes de producció, des de la represa de l'activitat el 27 d'abril fins ara.

El repte, ara, és remuntar les vendes, admeten fonts de l'empresa, després que per culpa de la pandèmia les vendes mundials entre el gener i el maig es van quedar en 159.300 unitats, un 38% menys que l'any anterior. "No té sentit posar-se a fabricar cotxes al màxim ara per acumular-los en una campa si no es venen", expliquen fonts de la companyia.

Tot i això, fonts de l'empresa confien en una remuntada dels mercats d'Alemanya (que és el primer mercat de Seat per davant fins i tot d'Espanya) i altres països nòrdics, on la desescalada es va iniciar abans que a Espanya i l'activitat comercial s'ha reprès abans.

Les tres amenaces de Seat

Amb tot, a l'hora de comparar la producció, l'empresa recorda que el 2019 va ser un any excepcional de fabricació a Martorell –el segon millor de la història– i rècord en vendes de la marca, i confia que l'activitat comercial permetrà anar augmentant la producció en els pròxims mesos. L'empresa espera que els plans d'ajuda a la compra de cotxes dels diferents països ajudin a augmentar les vendes i agraeix que en el cas d'Espanya s'hagin inclòs finalment també ajudes per a la compra de vehicles de motor de combustió.

El primer ERTO de Seat va afectar quasi la totalitat de la plantilla, de 15.000 empleats, des que va tancar la planta de Martorell pel covid-19 el 13 de març. Empresa i sindicats van pactar una represa de l'activitat gradual, que va portar a un segon ERTO a partir del 27 d'abril, quan es van tornar a produir cotxes. Els treballadors van anar tornant a la fàbrica de forma gradual, i aquesta setmana ja s'incorporen els 700 últims que quedaven en situació d'ERTO.

La tornada a l'activitat del total de la plantilla preveu la producció d'uns 1.900 cotxes diaris, una xifra que és poc més del 86% dels quasi 2.200 cotxes al dia que es feien abans de la pandèmia.

No obstant això, els treballadors han pactat fer pont per Sant Joan i, per tant, el retorn a la producció amb tots els efectius laborals no es produirà fins al dia 25. Direcció i sindicats han pactat treballar alguns caps de setmana de juliol, però, per recuperar part de la producció perduda.

El retorn també preveu diferents situacions per a les tres línies de producció de la fàbrica. Seat té com a gran repte aquest any el llançament de la nova generació del model León, així com del Cupra Formentor després de l'estiu.

Així, de moment a la línia 1, on es fan els models Ibiza i Arona, s'ha passat de tres torns abans de la pandèmia a dos ara, per produir uns 750 cotxes al dia. En canvi, a la línia 2, on es fa el León –el cotxe mes venut a Espanya els últims cinc anys–, s'ha guanyat un torn, i ara en són tres, amb la idea de fabricar unes 900 unitats diàries. La línia 3, on es fabrica l'Audi A1, només tindrà un torn, amb la idea d'arribar a dos torns després de l'estiu.

La planta de Martorell va ser de les primeres de l'Estat a reiniciar la producció després del confinament. Durant la part més dura, la línia del León es va reconvertir per fabricar respiradors. Quan es va iniciar de nou la fabricació, a finals d'abril, tot just es muntaven poc més de 300 cotxes al dia. Empresa i sindicats, però, van pactar anar augmentant la producció durant un període de vuit setmanes, que ara s'ha complert.

Per reprendre la producció, Seat ha incrementat els protocols de seguretat a la planta de Martorell, i ha anat fent test PCR als seus empleats per evitar brots de covid-19 i esvair així el risc de tornar a abaixar la persiana.