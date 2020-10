Seat ja no ven només cotxes: llança al mercat el seu software de vehicle compartit

La transformació del sector de l'automoció entra de ple a Seat. La marca de Martorell ja no només ven cotxes, sinó que acaba de llançar al mercat el seu software de vehicle compartit, desenvolupat pel seu centre de desenvolupament de programari, Seat:Code.

Es tracta d'una aplicació que és una plataforma de mobilitat multimodal que permet gestionar, de manera totalment digital, flotes de vehicles, ja sigui cotxes, motos, bicicletes o patinets. El primer operador a utilitzar aquesta aplicació és Seat Mó, la filial de vehicle compartit de Seat, que opera a Barcelona amb 600 escúters elèctriques.

Però ara la plataforma estarà disponible per a qualsevol operador de vehicle compartit, sigui públic o privat.

Per al vicepresident de finances i tecnologies de la informació de Seat, Carsten Isensee, posar al mercat aquesta plataforma demostra que la companyia ja no és "només un fabricant de vehicles, sinó també un proveïdor de serveis de mobilitat". "Ara Seat és capaç de vendre software, i això és un gran valor afegir per a la companyia", ha indicat a través d'un comunicat.

La plataforma està disponible per a iOS i Android, i ofereix un sistema de geolocalització que permet controlar els vehicles connectats en temps real i les zones d'aparcament, així com gestionar el pagament dels usuaris, entre altres funcionalitats.

La seva interfície permet que l'usuari editi els dashboards, seguir les dades en temps real, analitzar el comportament dels usuaris i fer previsions d'ús, gràcies a tecnologia de l'internet de les coses (IoT).

El responsable de sistemes d'informació de Seat, Sebastian Grams, ha destacat que Seat ha desenvolupat aquesta solució B2B que ha posat a disposició de les marques de l'empresa de Martorell, de tot el grup Volkswagen i ara també de terceres empreses, cosa que "permetrà reduir les barreres d'entrada per a qualsevol tipus d'operador de mobilitat compartida, com empreses de delivery, flotes i entitats públiques, entre d'altres".

Desenvolupament en 8 mesos

Seat:Code forma part del hub digital de la marca, que aquest estiu es va traslladar a la Rambla de Barcelona. Del desenvolupament de l'aplicació se n'ha encarregat íntegrament aquest departament de Seat, que ho ha fet en només vuit mesos. Des de la seva creació fa un any, Seat:Code ha incorporat professionals del software progressivament amb l'objectiu d'arribar a 150, que es dedicaran a desenvolupar aplicacions i solucions digitals per al grup Volkswagen i també per a altres empreses.