Seat crea XMoba, una nova empresa per agrupar tots els projectes tecnològics

Seat es reorganitza internament per adaptar-se als nous models de mobilitat. L'automobilística ha presentat aquest dilluns una nova empresa tecnològica, XMoba, que dependrà 100% de Seat i que agruparà tots els projectes d'innovació que faci la companyia.

"Som una empresa tecnològica", ha dit el president de Seat, Luca de Meo, durant la presentació d'XMoba al Mobile World Congress, on també ha afegit que d'aquesta manera l'automobilística "agafa una forma semblant a un 'holding', amb Seat a dalt de tot, de la qual ja depenen tres estructures diferents: la nova XMoba, el centre de recerca Metropolis Lab i la 'spin-off' de Seat, Cupra".

Aquesta nova companyia centrarà tot el negoci que envolta la nova mobilitat i la mobilitat compartida. A més, l'automobilística no descarta invertir en més 'star-ups' del mateix estil i fins i tot incorporar-les a XMoba mitjançant adquisicions, tot i que aquesta no sigui la seva prioritat: "Nosaltres som industrials i tenim previsions a llarg termini; podem començar sent clients i invertir una mica de diners en noves empreses però no tenim la prioritat de fer especulació financera, perquè no és el nostre negoci principal", ha dit el president de Seat, que tampoc ha concretat quin és l'equip ni el pressupost d'aquesta nova empresa.

Durant la presentació, De Meo ha insistit en el fet que Barcelona té molts números per convertir-se en un dels 5 'hubs' tecnològics d'Europa. En aquest sentit també ha agraït els acords i la presència del responsable de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, i el director general de la Mobile World Capital. Per la seva banda, Seat s'ha compromès a desenvolupar precisament a Barcelona tots els projectes tecnològics de la nova XMoba: "Es testejarà tot aquí".

Què farà la nova empresa de Seat?

XMoba es dedicarà a desenvolupar i innovar en aplicacions i tecnologies per als cotxes connectats i en la nova mobilitat. "Començarem pels amants de la música; hem detectat que moltes persones fan servir Shazam (un programa que identifica les cançons que sonen a la ràdio) al cotxe mentre condueixen, i això és molt perillós; hem arribat a un acord per incorporar Shazam al cotxe per tal de fer aquest ús més segur", ha explicat De Meo.

A més, també incorporarà Respiro, la 'start-up' de mobilitat compartida que Seat va adquirir recentment i que de moment només funciona a Madrid. "Tenim intenció que funcioni també a altres ciutats", ha assegurat De Meo.

Tots aquests avenços tecnològics es faran sobre un model de proves que la companyia ha batejat com a Seat Leon Cristóbal -pel sant protector dels automobilistes-. D'aquesta manera, el model Cristóbal també compta amb una aplicació que detecta si el conductor s'està adormint i una altra que permet fer pagaments de peatges o pàrquings.

Fins ara, segons apunta la mateixa companyia, els últims anys Seat ja ha invertit més de 900 milions d'euros en innovació. "Ens movem ràpid cap al següent nivell", ha conclòs De Meo.