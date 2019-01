Seat bat el seu rècord històric de vendes

L'empresa automobilística Seat va tancar el 2018 amb 517.600 vehicles venuts, una xifra que suposa el rècord absolut de vendes de l'empresa.

En comparació amb el 2017, Seat va augmentar un 10,5% el total d'unitats venudes, cosa que implica superar les 514.800 unitats venudes l'any 2000, que fins ara era el màxim històric de la companyia. En total, l'empresa amb seu a Martorell encadena sis anys consecutius incrementant la xifra de cotxes venuts. No obstant això, el desembre passat el volum de vendes va caure un 23,1% en relació amb el mateix mes de l'any anterior.

Per models, el León va continuar sent el més venut de la marca, amb 158.000 unitats, tot i retrocedir en vendes un 6,7% respecte al 2017. També van caure les vendes dels altres dos models líders de l'empresa, l'Ibiza i l'Ateca. L'Ibiza va vendre 136.000 vehicles i l'Ateca 78.200, la qual cosa suposa retrocessos d'un 10,7% i un 0,6% respectivament. Les disminucions en el total d'unitats comercialitzades d'aquests tres models es van compensar amb l'increment del 40% de la gamma de vehicles Cupra fins a les 14.300 unitats i amb el debut del model Arona, que va vendre 98.900 unitats en el seu primer any.

Amb aquestes dades, Seat va mantenir el liderat del mercat automobilístic espanyol durant l'any passat i va batre els seus propis rècords de vendes en sis mercats: Alemanya, el Regne Unit, Àustria, Suïssa, Israel i el Marroc. A principis d'aquest 2019 sortirà al mercat el nou model de l'empresa, el Tarraco.