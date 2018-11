Seat comença a produir l'Ateca a Algèria

Seat ha començat l'acoblament del model Ateca a Algèria, un nou pas per créixer en aquest país nord-africà, on ha multiplicat per quatre les vendes entre el gener i l'octubre, fins arribar als 16.800 cotxes venuts, segons ha informat la companyia.

L'acoblament de l'Ateca es fa a la factoria multimarca del grup Volkswagen i Sovac a Relizane, uns 280 quilòmetres al sud de la capital algeriana. L'Ateca, que s'ha començat a muntar en aquesta planta, es posarà a la venda aquesta mateixa setmana als concessionaris de Seat a Algèria.

Amb l'inici de l'acoblament del SUV compacte, ja són quatre els models de Seat que es munten a Algèria: l'Ibiza, el León, l'Arona i ara l'Ateca. A més, també s'ha començat a muntar a la factoria la versió Cupra del León, que s'ha convertit en el cotxe més potent que es fabrica al país nord-africà.

Des que es va inaugurar el 2017, a la factoria algeriana s'han muntat 60.000 vehicles, dels quals 28.000 són de la marca Seat. A més dels models de la marca de Martorell també s'hi acoblen els Skoda Octavia i Rapid i els Volkswagen Polo, Golf, Tiguan, Passat i Caddy.

El vicepresident de producció i logística de Seat, Christian Vollmer, considera que la planta d'Algèria és un element clau perquè Seat lideri l'expansió del grup Volkswagen al nord d'Àfrica i destaca que, dins de l'estratègia de globalització de la marca catalana, "Seat ha d'utilitzar una xarxa global de producció", de la qual forma part la planta de Relizane.

De fet, Seat va ser designada el passat mes de juny la punta de llança del grup Volkswagen al nord d'Àfrica, dins de l'estratègia del grup alemany de descentralitzar la seva estructura per guanyar rapidesa i eficiència.