Seat desenvoluparà una plataforma per a cotxes elèctrics

Seat desenvoluparà per a tot el grup Volkswagen una plataforma per a cotxes elèctrics petits. Així ho asseguren els sindicats de la marca de Martorell, malgrat que l’empresa no ho confirma oficialment. Segons la UGT i CCOO, la marca amb seu a Catalunya ha rebut l’encàrrec del grup Volkswagen d’habilitar la cadena de muntatge per a un automòbil elèctric petit que pugui servir per a totes les marques del consorci automobilístic alemany. Segons els sindicats, la direcció del grup alemany va anunciar l’adjudicació d’aquest projecte a la firma catalana durant la reunió del comitè d’empresa mundial que va tenir lloc la setmana passada a Wolfsburg (Alemanya).

La nova plataforma que desenvoluparà Seat rep el nom intern de Small BEV (cotxe petit elèctric) i serà la base a partir de la qual es fabricaran els models de cotxes elèctrics més petits de totes les marques del grup. La UGT i CCOO destaquen que la marca catalana ha aconseguit l’assignació del desenvolupament de la plataforma per als pròxims cinc anys, però no la fabricació dels vehicles que utilitzin aquesta plataforma.

Malgrat que no s’hagi assignat la producció del vehicle, desenvolupar una plataforma és un encàrrec que “està molt bé”, segons fonts de Seat, perquè crea llocs de feina molt qualificats en un moment en què la mà d’obra cada cop té menys pes a la indústria de l’automòbil. Per exemple, a Seat, a la cadena de muntatge hi treballa menys de la meitat de la plantilla.

El desenvolupament d’aquesta plataforma per a cotxes elèctrics no té vinculació amb un altre projecte elèctric que també lidera Seat, però a la Xina. Al novembre Seat, Volkswagen Group China i JAC -soci a la Xina del grup Volkswagen- van signar un acord pel qual les tres companyies aprofitaran la seva força tecnològica i de producte per desenvolupar una plataforma per a vehicles elèctrics. Així, JAC Volkswagen llançarà la marca Seat a la Xina el 2021 i treballarà de manera conjunta per electrificar vehicles de la marca catalana.

En paral·lel, el consorci automobilístic Volkswagen ha ampliat de 10 a 15 milions de vehicles la previsió de producció de la primera onada de vehicles elèctrics basats en la plataforma modular MEB, que es prolongarà entre el 2019 i mitjans de la pròxima dècada.

Així, al final del pròxim exercici es començarà a produir el model elèctric ID, basat en la plataforma MEB, que suposarà el tret de sortida de l’ofensiva del consorci en aquest segment. El grup preveu fabricar fins a 15 milions d’unitats amb aquesta plataforma fins a mitjans de la dècada vinent. En aquesta línia, la marca Volkswagen treballa amb l’objectiu d’assolir un volum de vendes d’un milió de vehicles elèctrics a l’any a tot el món, “com a molt tard” l’exercici 2025. El grup Volkswagen preveu invertir 44.000 milions d’euros en electromobilitat, conducció autònoma i nous serveis de mobilitat en vehicles i en les seves plantes fins al 2023.

10 milions de cotxes a Martorell

D’altra banda, Seat ha superat els 10 milions de vehicles produïts a la seva fàbrica de Martorell, que aquest 2018 ha celebrat el 25è aniversari. Al llarg de la seva història hi ha fabricat 39 models diferents. La fàbrica d’automòbils més gran d’Espanya ha produït des de la segona generació del Seat Ibiza i el primer Seat Córdoba fins al Seat Arona o l’Audi A1, que es va començar a fabricar fa unes setmanes, segons va informar ahir la companyia.