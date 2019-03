Seat fitxa un executiu de Mercedes per pilotar l'electrificació i la connectivitat

Seat té des d'aquest divendres un nou vicepresident d'investigació i desenvolupament, Axel Andorff. El directiu, amb gairebé 20 anys d'experiència en l'automobilística Daimler –el fabricant de Mercedes-Benz–, s'encarregarà dels projectes d'innovació de la companyia, especialment els relacionats amb la connectivitat i l'electrificació dels automòbils, així com el desenvolupament de solucions i noves formes de mobilitat, segons ha informat la marca de Martorell.

Com a màxim responsable de R+D de Seat, Andorff reportarà directament al president de la companyia, Luca de Meo, i ocuparà un lloc en el seu comitè executiu. Hi substitueix Matthias Rabe, que a partir d'ara deixa Seat per liderar l'àrea de nova creació d'operacions de desenvolupament tècnic de la marca Volkswagen. Rabe ha estat vuit anys a Seat, la filial espanyola del grup Volkswagen.

El president de Seat, Luca de Meo, ha assegurat en un comunicat que es recordaria Rabe com "un abans i un després a Seat" perquè ha portat la marca de Martorell a ser una de les que més creixen d'Europa.

De Meo ha expressat una "càlida benvinguda" a Axel Andorff, que ha dit que tindrà el repte de consolidar els projectes de futur ja iniciats i continuar impulsant la innovació com a eix de la transformació de Seat.

Especialista en cotxes elèctrics

Andorff, de 46 anys, és enginyer en mecànica i economia per la Universitat de Kaiserslautern (Alemanya). Ha desenvolupat tota la seva carrera a Daimler, companyia a la qual es va incorporar l'any 2000. Fins al febrer passat era responsable d'arquitectura de vehicles elèctrics i compactes de Mercedes-Benz, un càrrec que ha exercit els últims cinc anys. Anteriorment havia ocupat diferents llocs en les àrees de R+D i compres. Entre altres càrrecs, va ser responsable de la primera generació dels models GLA, CLA i CLA Shooting Brake. També va crear i es va encarregar de compres de Daimler a la Xina, on va encapçalar la creació de la xarxa de proveïdors de la companyia.

De la vicepresidència de R+D de Seat que ara assumeix Andorff en depenen les àrees de disseny, on es conceptualitzen tots els vehicles de la marca, i el Centre Tècnic de Seat, el 'hub' de coneixement en què més de mil enginyers treballen per desenvolupar la innovació en els cotxes i solucions de mobilitat del futur.