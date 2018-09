Seat farà torns extraordinaris per evitar l'afectació dels motors

Seat ha convocat cinc torns de producció addicionals a l'octubre davant l'arribada de motors homologables a la planta de Martorell (Barcelona), segons han informat aquest divendres fonts de la companyia. En declaracions a Europa Press, el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, ha explicat que els dissabtes 20 i 27 d'octubre s'han convocat torns per produir a la línia 1 i els dissabtes 6, 20 i 27 es farà amb la 2.

Després d'haver desconvocat al setembre deixar de produir els caps de setmana i tres dies ordinaris per la falta de motors –cosa que suposarà produir prop de 6.700 cotxes menys–, Carnero ha argumentat que això respon a la incertesa" dels pròxims mesos sobre si hi ha motors o si no n'hi ha. "De moment anem pel bon camí", ha destacat en referència a la convocatòria de l'octubre, i ha detallat que s'haurà d'analitzar més endavant si al novembre cal desconvocar o no.

Aquest dimarts el president de Seat, Luca de Meo, va adreçar una carta a la plantilla en la qual va confirmar que entre el setembre i el desembre les restriccions per la nova normativa provocaran la pèrdua de més de 10.000 cotxes i del mateix nombre de caixes de canvi, amb un impacte més gran en els models Ibiza i Arona i, en menor mesura, en el León.

En aquest context, va emfatitzar que, gràcies al conveni col·lectiu, es podran aplicar mesures de flexibilitat que "minimitzaran la repercussió en el dia a dia de la fàbrica" i va demanar a la plantilla que tingui confiança en la direcció.