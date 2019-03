Seat opta a fabricar el Cupra Formentor a Martorell

Seat ha presentat aquest dimarts al Saló de l'Automòbil de Ginebra el Cupra Formentor, un nou SUV cupè o CUP, considerat "el millor cotxe que ha dissenyat mai la companyia", en paraules del president de la marca de Martorell, Luca de Meo.

Un cotxe que sortirà al mercat l'any 2020 i del qual la planta de Martorell "té possibilitats" d'adjudicar-se la fabricació, segons el vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de la marca Cupra, Wayne Griffiths.

Luca de Meo ha presentat aquest dimarts oficialment a Ginebra les tres principals novetats de la marca, totes tres previstes per a la seva venda a partir del 2020: el Formentor de Cupra, el Seat El-Born, primer cotxe totalment elèctric dissenyat per Seat, i el Minimó, la solució elèctrica de mobilitat destinada bàsicament al cotxe compartit, que ja es va mostrar al Mobile World Congress.

Wayne Griffiths ha indicat que a més de la possibilitat que el Formentor es fabriqui a Martorell, en un futur es podria treure una versió Seat d'aquest cotxe. Cupra és la marca més esportiva i de qualitat creada per Seat l'any passat, i que està donant bons resultats de venda, a creixements de tres dígits el dos primers mesos d'aquest any, segons Griffiths. La marca va vendre unes 14.000 unitats l'any passat, bàsicament per l'èxit del Ateca Cupra, i en els dos primers mesos d'aquest any s'han venut 3.600 unitats d'aquest model.

Sense por al futur

El president de Seat, en una trobada amb els periodistes després de la presentació, ha destacat la importància dels nous models presentats perquè "això demostra que ja no tenim por al futur". De Meo ha destacat especialment el fet que Seat sigui la segona marca del grup, després de Volkswagen, a fer un cotxe amb la nova plataforma elèctrica MEB (el model El-Born), cosa que demostra que la marca de Martorell ha guanyat pes dins del consorci Volkswagen.

"És un senyal fort de confiança per part del grup", ha dit Luca de Meo, que ha afegit que "el nostre paper està canviant molt".

A més, Luca de Meo ha destacat els canvis que s'estan produint en la indústria amb l'electrificació, la connectivitat i el nou concepte de mobilitat. En aquest sentit, ha indicat que l'aposta per solucions com el cotxe compartit amb el Minimó pot provocar recels en els concessionaris i, en aquest sentit, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les xarxes de venedors, "que són els nostres socis i podrien fer tasques noves com el manteniment dels cotxes compartits o passar a vendre quilòmetres i mobilitat i no només cotxes".