Seat fabricarà el seu futur totterreny cupè a Martorell

El president de Seat, l’italià Luca de Meo, va prometre fa uns mesos que la marca catalana presentaria un nou model de cotxe cada sis mesos fins al 2020. En els plans immediats de la companyia entren les presentacions del Tarraco i el Cupra Ateca, que seran presentats abans d’acabar l’any, i el 2019 apareixerà la quarta generació del León, que disposarà de carrosseries de cinc portes i ST o familiar. A més, Luca de Meo va anunciar que en els plans de futur de la marca figurava un nou totterreny cupè o CUV (crossover utility vehicle ).

Segons han explicat a l’ARA fonts internes de Seat, el nou CUV de Seat -amb un nom encara per decidir- serà fabricat íntegrament a Martorell i aprofitarà tots els elements modulars i mecànics del León ST o familiar. No obstant això, fonts oficials de la companyia es van limitar a dir que Seat preveia llançar al mercat un CUV l’any 2020 però que encara no s’havia decidit on es fabricaria.

La diferència entre un CUV i un SUV és bàsicament estètica, perquè els CUV queden a mig camí entre els turismes convencionals i els totterrenys o SUV amb un disseny més sofisticat, avantguardista i esportiu gràcies a una carrosseria més baixa, estilitzada i aerodinàmica. Segons les fonts consultades per l’ARA, el CUV de Seat disposarà de variants de tracció davantera i total, motors convencionals -dièsel i gasolina- i ecològics (de gas natural o híbrids endollables), i millores i ajudes en la conducció, entre les quals destaca un nou quadre de comandament totalment digitalitzat basat en el sistema Digital Cockpit que ja utilitzen els models d’Audi i alguns Volkswagen, i diversos sistemes avançats de conducció autònoma.

Variant de Cupra

A diferència del futur Tarraco de set places, el CUV de Seat només permetrà cinc ocupants i haurà d’omplir l’espai que fins ara ocupaven les variants León X-Perience, amb més vocació aventurera que les versions tradicionals.

Per acabar d’arrodonir l’oferta del nou CUV, la filial d’alt rendiment Cupra n’oferirà una variant encara més esportiva amb una potència final que superarà els 300 CV associada a un esquema de tracció integral 4Drive i que també es fabricarà al Baix Llobregat, segons les mateixes fonts.