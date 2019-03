Gir estratègic de Seat: la companyia llançarà sis models elèctrics i híbrids fins al 2021

Seat va tancar el 2018 com el millor any de la seva història, amb un benefici net de 294 milions d’euros, un 4,6% més que l’any anterior, i un benefici operatiu un 93% superior al 2017.

La marca de Martorell, que ha presentat els seus resultats anuals aquest dimecres, va tancar l’exercici del 2018 fregant els 10.000 milions d’euros de facturació. Amb unes vendes de 9.991 milions, l’empresa va ingressar un 4,6% més que l’any anterior. En els últims cinc anys ha augmentat un 30% la facturació.

Seat, que l’any passat va presentar els seus resultats anuals a Madrid, aquest any ha tornat a fer-ho a la planta de Martorell i en presència del president exectiu del grup Volkswagen, Herbert Diess, que ha lloat el nou paper que juga la marca amb seu a Catalunya dins el consorci alemany.

Un paper que passa per l'electricitat. En un gir estratègic que suposa deixar en segon terme la seva aposta pel cotxe impulsat amb gas com a alternativa a la benzina, Seat ha anunciat una clara aposta per el vehicle elèctric.

En primer lloc, desenvoluparà al seu centre tècnic una nova plataforma per a cotxes elèctrics per a tot el grup Volkswagen, segons ha anunciat el president de la companyia, Luca de Meo. Es tracta d’una plataforma més petita que la plataforma modular de propulsió elèctrica (MEB) que ja disposa el grup Volkswagen per a cotxes més grans. "Seat té ara un rol més clar dins el grup Volkswagen i, gràcies als resultats obtinguts, hem obtingut l’assignació de la nova plataforma de vehicles elèctrics”, ha indicat De Meo.

En segon terme, dins d'aquesta ofensiva elèctrica, Seat ha anunciat que llançarà sis models elèctrics i híbrids fins al 2021, tant de la marca Seat com de la marca Cupra.

La companyia també ha confirmat que fabricarà a la planta de Martorell el nou Cupra Formentor, un CUV que va presentar recentment al Saló de l’Automòbil de Ginebra.