Seat manté el pols de l’automoció catalana

La indústria d’automoció de Catalunya va esquivar les profundes turbulències que van tenir els mercats automobilístics l’any 2018 i va registrar un augment del volum de producció. Les dues grans fàbriques situades a Catalunya de Seat i Nissan van produir un total de 556.500 unitats entre cotxes, furgonetes i pickups, una xifra que suposa una pujada de gairebé 9.000 vehicles, equivalent a un increment de l’1,6%.

L’any anterior, el 2017, Catalunya va produir un total de 547.000 vehicles. La millora de prop de 9.000 vehicles aconseguida el 2018 suposa un resultat per sobre de la mitjana espanyola, que fins al novembre havia acumulat una lleugera davallada del 0,1%.

Tot i això, les dades agregades de la indústria d’automoció catalana tenen clarament una cara i una creu. D’una banda, la fàbrica de Seat de Martorell va registrar el millor any des del 2015 amb la producció de 474.000 cotxes, cosa que representa un augment en el volum d’activitat de 18.530 vehicles, un 4% més que l’any anterior. Però, de l’altra, la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona va tancar l’exercici 2018 amb 82.500 vehicles produïts, segons han confirmat fonts de la companyia. Això vol dir que l’activitat de la fàbrica va caure un 10% en relació a les 92.000 unitats del 2017.

Nissan prepara un pla industrial

Malgrat la millora de la xifra global de producció de vehicles a Catalunya, les dues fàbriques catalanes es van veure afectades l’any passat per problemes que van frenar la seva activitat. En el cas de Nissan, la davallada de la producció s’accentuarà fins al mes de març, quan acaba l’any fiscal de la multinacional japonesa, amb un volum d’activitat previst de 78.170 unitats que suposa un 38% de la seva capacitat.

L’augment de la producció de furgonetes elèctriques a les instal·lacions de Nissan de Barcelona serà insuficient per pal·liar el descens provocat per la desaparició del Pulsar i les vendes per sota de les previsions de la pickup Navara i de la furgoneta dièsel NV200, que no es produirà més. L’empresa ja està treballant en un pla industrial per aclarir el futur de la fàbrica.

En el cas de Seat, la planta de Martorell ha patit les conseqüències de la falta de motors subministrats pel grup Volkswagen per l’entrada en vigor de la nova homologació de gasos i consum en condicions més realistes (WLTP) i la forta demanda de cotxes de gasolina en lloc del dièsel. El resultat és que la fàbrica de Martorell va produir el 2018 uns 27.000 cotxes menys en relació a les previsions que hi havia a principis de l’estiu, abans de patir el problema de la falta de motors.

“L’any podria haver anat molt més bé de com ha acabat, perquè teníem demanda de cotxes, però hem hagut de fer front a la falta de motors amb la flexibilitat interna de jornada”, afirma Matías Carnero, president del comitè d’empresa de Seat. “Però hem pogut evitar l’aplicació d’un ERO temporal, com s’ha fet en altres fàbriques”, afegeix.

Bones perspectives per al 2019

L’objectiu d’evitar un ERO temporal també va ser el compromís que el president de Seat, Luca de Meo, va prendre en una carta enviada a la plantilla. Fonts de Seat destaquen que les previsions es van adaptant constantment a les circumstàncies i que la producció del 2018 va ser més alta que la del 2017.

La planta de Seat encara té planificats alguns dies d’aturada (tres jornades al febrer) de la producció d’alguns models per la falta de motors de Volkswagen. Les previsions apunten que el problema se suavitzarà en els pròxims mesos gràcies a la regularització en el subministrament de motors i al fet que Martorell tindrà un important creixement de producció el 2019.

La producció de vehicles genera a Catalunya un volum de negoci de 9.228 milions d’euros i unes exportacions per valor de 8.000 milions, segons les últimes dades de l’Anuari de la Indústria del departament d’Empresa de la Generalitat. Fins fa poc, la indústria d’automoció catalana era la més potent en el conjunt d’Espanya, però el 2017 la producció de Castella i Lleó va superar per unes dècimes la de Catalunya gràcies a l’augment de l’activitat a les dues fàbriques de Renault.