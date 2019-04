Seat engega a Madrid una prova pilot de 'car sharing'

La companyia automobilística Seat ha posat en marxa una prova pilot de 'car sharing' a Madrid, un servei que estarà disponible per a clients de la marca i per al públic en general amb un cost de 2 euros l'hora, incloent-hi el combustible i l'assegurança, més un preu variable per quilòmetre. Els vehicles són disponibles al concessionari Castellana Motor mitjançant la tecnologia Respiro, una plataforma que la marca va adquirir el 2018 i que gestiona XMBA. La prova pilot s'allargarà sis mesos i, si els resultats són satisfactoris, s'estendrà a unes altres ciutats de l'Estat, com per exemple Barcelona, segons han explicat fonts de Seat a l'ACN.

Seat ha decidit utilitzar el model Ibiza TGI, l'híbrid de gas natural de la marca. Com que es tracta d'un model eco, els usuaris podran accedir lliurement a la zona de baixes emissions del centre de Madrid, podran circular i estacionar encara que hi hagi protocols d'anticontaminació o obtenir una reducció del 50% dels aparcaments regulats, entre més avantatges. Amb aquesta prova pilot, Seat ha explicat que també es vol acostar a conductors que no disposen de cotxe privat. "La possibilitat d'oferir Respiro a través dels concessionaris de Seat ens permetrà acostar als nostres clients noves formes de mobilitat com el 'car sharing', així com fer partícips els nostres concessionaris del procés de transformació de la mobilitat".