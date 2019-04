Seat entra en el negoci del patinet elèctric compartit a Madrid

Seat ha arribat a un acord amb la companyia UFO que li permetrà entrar en el negoci del patinet compartit a la ciutat de Madrid. La companyia de Martorell hi destinarà 530 unitats del seu patinet elèctric, l'eXS Kickscooter Powered by Segway, segons ha informat l'automobilística.

L'acord entre Xmoba Ventures, empresa independent de Seat que testa, implementa i inverteix en noves solucions de mobilitat, i UFO també estableix que Xmoba analitzi les dades de mobilitat del servei per extreure'n aprenentatges en matèria de micromobilitat urbana.

L'acord va en la línia del nou rol de Seat dins el grup Volkswagen, que va encarregar a la filial amb seu a Catalunya desenvolupar noves solucions per a la micromobilitat urbana. En aquest sentit, Seat ja ha presentat els seus dos primers productes, l'eXS, el patinet elèctric, i el Minimó, un quadricicle elèctric pensat per al cotxe compartit.

Des del seu llançament, Seat ha venut prop de 5.000 unitats del seu patinet, que es va posar a la venda a meitats de desembre. Aquest patinet "és el primer dels productes Seat dissenyat específicament per contribuir a facilitar la mobilitat urbana", ha dit Lucas Casasnovas, director de màrqueting de producte de Seat, que ha afegit: "Confirma la nostra aposta per la micromobilitat i suposa la nostra primera incursió en el 'kicksharing'".

Arantxa Alonso, directora executiva de XMOBA, ha afirmat: "La col·laboració amb UFO ens permetrà entendre i identificar patrons de micromobilitat i és un primer pas cap a un nou model que afavoreix la innovació i la col·laboració".

Primer pas

La col·laboració amb UFO va més enllà de Madrid i el compromís és ampliar aquest programa pilot i estendre el servei a altres ciutats en funció de la seva evolució, sempre en col·laboració amb les administracions públiques, ha indicat Seat.

El funcionament del servei de 'kicksharing' a través d'UFO és senzill. L'usuari tan sols ha de buscar un patinet elèctric aparcat a prop de la seva ubicació a través del mapa que ofereix l'apli i desbloquejar escanejant el codi QR del vehicle. El servei té un cost d'1 euro per desbloquejar el patinet i 0,15 euros per minut d'ús. El pagament es fa automàticament a través de l'apli sobre la base del temps d'ús.

UFO opera a Madrid amb les llicències atorgades per l'àrea de Mobilitat i Medi Ambient del mateix Ajuntament. Els patinets han de ser estacionats en places reservades per a motocicletes i bicicletes, a la banda d'estacionament general de la calçada o a les voreres seguint la normativa local de la capital espanyola. Mario Marín, cofundador i conseller delegat d'UFO, ha destacat que Seat és un soci que entén com cap altre les necessitats de la mobilitat del futur i que aporta una visió totalment alineada amb la d'UFO.