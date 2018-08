Seat, pendent de la falta de nous motors de Volkswagen

La nova normativa europea d’emissions ha trastocat l’estiu del sector automobilístic. A partir de l’1 de setembre entrarà en vigor una regulació més restrictiva que els sistemes actuals. Això ha fet que fabricants com Volkswagen tinguin moltes dificultats per homologar i adaptar tots els nous vehicles a les noves exigències de Brussel·les i que el grup no disposi de prou motors per abastir la demanda interna del consorci. Un problema que també toca de retruc Seat.

Ara la fàbrica de Martorell podria ser un dels següents damnificats d’aquesta situació, com ja ha passat als centres de Volkswagen a Zwickau i Salzgitter, que s’han vist obligats a tancar temporalment. L’alemanya també ha hagut d’aplicar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) a la planta navarresa de Landaben per resoldre la situació. Fonts internes de Seat confirmen que la situació és d’“incertesa”, però recorden que Martorell té un “coixí” de flexibilitat laboral per adaptar-se als canvis de la cadena de producció. De fet, ja es van cancel·lar diverses jornades extraordinàries al mes de juliol, i actualment la fàbrica està tancada durant quatre setmanes per vacances.

Durant el setembre la fàbrica té programats quatre torns extres de matí en dissabte i dos de nit en diumenge per a la línia 1, a banda de dos torns de matí en dissabte per a la línia 2, que es podrien desconvocar. Els últims missatges de la direcció a la plantilla no han sigut de preocupació, tot i que són conscients que els problemes del grup els poden afectar.

Fonts oficials de l’empresa expliquen que Seat està analitzant la situació i que tindrà més informació “els pròxims dies”. En el cas més extrem, Martorell podria arribar a tancar la producció de la fàbrica durant uns quants dies sense que afecti el sou dels seus treballadors. L’últim cop que Seat va haver de fer una aturada parcial va ser el 2013, per la davallada de la demanda de cotxes de la marca.

Vendes sense aturada

Les turbulències de Volkswagen amb els nous motors coincideixen, precisament, amb un moment de rècords per a Seat. Fins al juliol la firma ja ha venut 289.900 cotxes, un 17,6% més respecte als registres del 2017, i durant tot l’any Martorell ha hagut de programar torns extres per satisfer tota la demanda.