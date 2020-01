Seat presenta el nou León el dia que De Meo fitxa per Renault

Seat ha presentat aquest dimarts a la seva planta de Martorell la quarta generació del model León just el dia que el consell d’administració de Renault anunciava el fitxatge com a primer executiu de Luca de Meo, que fins a començament d’aquest mes era president de Seat. El fet ha planat en l’ambient durant la presentació i fins i tot Wayne Griffiths, vicepresident de vendes de Seat i una de les persones més ben posicionades en les quinieles per substituir De Meo, n'ha fet referència. “Luca ha fet una gran feina a Seat, però sobretot el que ens deixa és una estratègia molt clara”, ha dit Griffiths. Sobre si ell substituirà De Meo, ha sigut ambigu: “Soc molt feliç amb el que estic fent, i tinc molta feina”.

Renault ha volgut donar llum verda a l'anunci de la incorporació de Luca de Meo com a primer executiu a partir de l’1 de juliol per poder presentar-se dijous a la reunió de l’aliança que té amb Nissan i Mitsubishi amb un substitut clar per a Carlos Ghosn, fins fa uns mesos primer executiu de la marca del rombe i de l’aliança, ara al Líban després de fugir de la justícia nipona.

1.100 M€ d’inversió

La nova generació del model León ha comportat per a Seat una inversió de 1.100 milions d’euros entre el seu desenvolupament i l’adequació i millora de les instal·lacions de Martorell. El nou León és “el primer Seat 100% connectat”, segons el vicepresident de recerca i desenvolupament (R+D) de la marca, Axel Andorff, i entra dins de l’estratègia d’electrificació dels nous models de Seat, ja que a més dels motors dièsel, gasolina i gas natural, també tindrà versions microhíbrida i híbrida endollable.

El León ha sigut el cotxe líder de vendes a Espanya els tres últims anys. De les tres generacions anteriors se n’han venut més de 2,2 milions d’unitats i la marca confia en mantenir aquest model com a líder de vendes amb la quarta generació, segons Griffiths.