Seat comença la producció de l'Audi A1 a Martorell

La companyia automobilística Seat ha iniciat la fabricació a les instal·lacions de Martorell del model Audi A1, segons ha informat aquest dilluns. El nou model es fabrica exclusivament a la factoria de Seat per distribuir-lo per tots els mercats on es comercialitzarà.

L'inici de la fabricació de l'A1 a Martorell farà que el volum d'exportació d'aquesta fàbrica s'elevi fins a un 80%.

El grup Volkswagen va decidir portar la fabricació del nou Audi A1 a Martorell la primavera del 2015, tal com va avançar en aquell moment l'ARA.

L'A1 no és el primer Audi que es fabrica a Martorell. Anteriorment, a la factoria catalana del consorci Volkswagen s'hi va fabricar des del 2011 l'Audi Q3. Des d'aquell any fins al juliol passat s'han fabricat més de 800.000 unitats d'aquest model a Martorell, una xifra que ha superat fins i tot les expectatives inicials, segons l'empresa.

La generació anterior de l'Audi A1, el model que ara es fabrica a Martorell, es va fer a Brussel·les, mentre que el nou Audi Q3, que fins ara feia Seat, es fabrica ara a la fàbrica Györ d'Hongria.

El vicepresident de producció i logística de Seat, Christian Vollmer, ha explicat que "tenir la fabricació de l'Audi A1 assignada a Martorell és un reconeixement de l'excel·lent treball realitzat per l'equip de Seat Martorell en la producció de l'Audi Q3 durant els últims anys". Per al directiu, l'encàrrec confirma el compromís d'Audi amb la fàbrica de Martorell com un lloc de producció estratègic per a la xarxa mundial del grup Volkswagen.

El directiu d'Audi Peter Kössler ha destacat la qualificació dels treballadors de Martorell i l'experiència que ha aconseguit la factoria per adaptar-se al sistema de producció i qualitat d'Audi.

El nou Audi A1 es fabricarà en dos torns a la renovada línia 3 de la fàbrica de Martorell utilitzant la plataforma MQB A0. És la plataforma amb què va debutar l'Ibiza el 2017. L'Audi A1 contribuirà a mantenir l'alt volum de producció a les instal·lacions de Martorell, que és la fàbrica que produeix més automòbils a Espanya.

A més, l'A1 potenciarà la sinergia i l'eficiència amb els models amb què comparteix plataforma a Martorell, l'Ibiza i l'Arona. A més de produir el nou Audi A1, Seat també ha participat en el seu desenvolupament, cosa que ha permès la creació d'ocupació altament qualificada.

Tres models en 18 mesos

Amb la incorporació de l'Audi A1, la planta de Martorell ha inclòs tres nous models els últims 18 mesos, començant amb la cinquena generació de l'Ibiza a principis del 2017, a la qual es va unir uns mesos més tard el nou totterreny urbà Arona. Aquests llançaments permeten preveure un alt volum de producció els pròxims anys.

El 2018 s'han incorporat a la companyia més de 500 treballadors amb contractes indefinits. El reforç de la plantilla respon a l'augment de producció i els models a la fàbrica de Martorell, i als projectes estratègics relacionats amb la connectivitat de l'automòbil i la digitalització de l'empresa, així com amb el desenvolupament i llançament del Tarraco, segons la companyia.