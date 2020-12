Seat reduirà la producció a Martorell per la falta de components i planteja un ERTO al gener

La firma automobilística Seat reorganitzarà la producció a les instal·lacions de Martorell durant els primers mesos del 2021 a causa d'un "coll d'ampolla" en el subministrament de semiconductors per als seus vehicles. Tal com ha informat la companyia en un comunicat aquest dimarts, la planta catalana modificarà la seva planificació a partir del 25 de gener fins a l'abril. D'aquesta manera, la línia 2 reduirà el ritme de producció de tres a dos torns, mentre que la línia 1 l'incrementarà a tres torns, a ple rendiment, per l'"èxit comercial" del Seat Ibiza i el Seat Arona.

L'empresa també es veurà obligada a aplicar mesures de flexibilitat en els centres de Barcelona i de Components. Així i tot, Seat preveu recuperar al llarg del 2021 tot el volum de vehicles que no es produeixi durant aquestes setmanes per la falta de prou semiconductors. Per això, la marca que pertany al grup Volkswagen augmentarà a partir del segon quadrimestre el volum diari de producció de la família del León i el Formentor per l'increment en la demanda d'aquests models.

Per compensar la suspensió temporal d'una part de la producció, Seat ha plantejat als sindicats negociar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que s'aplicaria a partir del 25 de gener. "La restricció del subministrament de semiconductors exigeix flexibilitzar els plans de producció. Som optimistes respecte a les perspectives per al conjunt del 2021, que són positives per l'alta demanda dels models fabricats a la planta de Martorell", ha indicat el vicepresident de Recursos Humans i Organització, Xavier Ros.

A més, el president del Comitè Intercentres i secretari general de la UGT a Seat, Matías Carnero, ha explicat que el coronavirus "obliga una vegada més a prendre una decisió imprevista". "Ara hem d'ajustar la producció, intentant minimitzar al màxim els efectes negatius per a la plantilla, amb l'objectiu d'incrementar-la a partir del segon quadrimestre", ha reivindicat Carnero.

"Coll d'ampolla" a Volkswagen

Tot això després que divendres passat el grup automobilístic Volkswagen anunciés que es veurà obligat a ajustar la producció de les seves fàbriques de tot el món a causa d'un "coll d'ampolla" en el subministrament d'un dels components necessaris per als seus vehicles.

En concret, Volkswagen va assegurar que el subministrament de semiconductors està causant "considerables pertorbacions" als fabricants de tot el món, de manera que podria afectar la construcció de models de les seves marques. La firma va explicar que, a causa de la pandèmia del coronavirus i la caiguda de les vendes d'automòbils, els principals fabricants de semiconductors havien reassignat les seves capacitats de producció a altres sectors. No obstant, els mercats de vehicles s'han recuperat i la indústria ara afronta una escassetat d'aquests components electrònics.