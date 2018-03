Seat registra el millor resultat de la seva història amb un benefici brut de 191M€

Seat va assolir l'any passat el millor resultat de la seva història amb un ebitda -és a dir, benefici abans d'impostos, interessos i amortitzacions de 191 milions d'euros-, gairebé un 25% més respecte als 153 milions que va registrar el 2016, segons les dades publicades aquest dimarts pel grup Volkswagen a Berlin.

El fabricant de cotxes va obtenir un benefici net de 903 milions d'euros el 2016, però la xifra corresponent a l'any passat s'anunciarà la setmana vinent a Madrid. Un any enrere la marca havia assolit uns guanys de sis milions d'euros després sis anys en números vermells. Volkswagen ha explicat que els efectes negatius provocats per l'augment dels costos van ser compensats per l'increment de les vendes de la companyia.

Seat va facturar fins a 9.892 milions d'euros durant el 2017, un augment de l'11,2% si es compara amb la facturació de 8.894 milions d'euros obtinguda durant l'any anterior. En total, la companyia catalana va vendre 468.400 vehicles a tot el món, un 14,6% més. D'altra banda, el volum de producció va ser de 479.302 unitats, un increment del 14,9%.

La multinacional alemanya va subratllar que l'increment de les vendes de models amb un marge més gran de Seat també va reforçar el creixement del benefici i dels ingressos totals. Entre el gener i febrer d'aquest 2018, Seat va matricular 78.800 vehicles, la qual cosa suposa un 23,1% més respecte el mateix període de l'any anterior.