Seat s'associa a la CEOE 40 anys després del seu naixement

Seat, la major indústria catalana, ha anunciat avui que s'ha adherit a la CEOE per "potenciar la interacció empresarial a l'entorn associatiu". La companyia presidida per Luca de Meo s'associa a la patronal de patronals espanyola 40 anys després del seu naixement. Seat té presència a la Cambra de Comerç de Barcelona.

Es preveu que les dues organitzacions puguin compartir recursos i esforços en les respectives àrees d'actuació. D'entrada, Seat col·laborarà i participarà de manera activa en els òrgans consultius de la CEOE i serà present als viatges de delegacions internacionals, alhora que també podrà accedir a altres organitzacions empresarials europees i iberoamericanes, on confia crear noves oportunitats de negoci. Al seu torn, Seat vol aportar a la patronal la seva experiència en l'automoció per poder impulsar el sector dins el teixit empresarial espanyol.

Durant la signatura de l'adhesió a la CEOE, el president de Seat, Luca de Meo, ha destacat el pes de la firma en el sector industrial espanyol. "Esperem treballar conjuntament per obtenir sinergies per totes dues parts, gràcies als múltiples projectes que es podran desenvolupar des d'una organització de referència com és la CEOE", ha afegit. Mentrestant, el president de la patronal, Joan Rosell, ha definit Seat com una empresa "líder" al sector i ha augurat un benefici compartit per a les dues organitzacions.