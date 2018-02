Seat s'emporta a Madrid la presentació dels resultats de 2017

Seat ha canviat Martorell per Madrid. La companyia automobilística durà a terme a Madrid la presentació a la premsa dels seus últims resultats anuals, els corresponents al 2017, una cita que l'any passat es va celebrar per primer cop a Barcelona però que fins aleshores sempre s'havia dut a terme a Martorell (Baix Llobregat), on té la seva seu social.

Serà el 22 de març quan el president de Seat, Luca de Meo, explicarà també les perspectives per al 2018 i l'estratègia de futur de la companyia, filial del Grup Volkswagen, com fa habitualment cada any amb la diferència.

Fonts de Seat han desvinculat el canvi de ciutat on es presentaran els resultats de la crisi política a Catalunya i han assegurat que la decisió es va prendre molt abans que esclatés el conflicte, en concret després de la presentació fa un any dels resultats del 2016. De fet, Seat va canviar ja l'any passat la seva política de presentació de resultats i va traslladar la roda de premsa a la ciutat de Barcelona en lloc de celebrar-la a les instal·lacions de Martorell.

Seat, el principal fabricant espanyol d'automòbils i amb tots els seus centres productius a Catalunya, manté la seva seu social a Barcelona, amb la qual cosa s'ha desmarcat de decisions de trasllat cap a altres ciutats que sí han pres altres corporacions i bancs. Això sí, des del comitè d'empresa de l'automobilística van assegurar haver patit pressions per forçar el canvi de seu.

La companyia ha assenyalat diverses vegades que només es plantejaria el trasllat si veiés en perill l'estabilitat política i jurídica que necessita per operar i assegurar la seva sostenibilitat econòmica i laboral. La roda de premsa a Madrid comptarà també amb la participació de tots els membres del comitè executiu de Seat.