Seat guanya 154 milions fins al setembre, un 12% més

La firma automobilística Seat, propietat de Grup Volkswagen, ha guanyat 154 milions d'euros fins al setembre, un 12% més que els primers 9 mesos de l'any passat (quan va registrar un benefici de 137 milions d'euros). A més, la companyia amb seu a Martorell també ha millorat les dades referents a vendes. Fins al tercer trimestre, Seat ha venut 436.000 vehicles, un 9% més que l'any passat (les dades inclouen el model Audi Q3, que es produeix a Barcelona). Gran part d'aquest increment es deu a l'augment de vendes del nou Ateca, segons ha informat aquest divendres el grup Volkswagen a través de la memòria trimestral.

L'empresa presidida per Luca de Meo ha facturat durant els tres primers trimestres de l'any fins a 7.255 milions d'euros, un 11% més que el mateix període de l'any passat. Des de la companyia han explicat que, malgrat l'increment dels costos, la rendibilitat més alta ha permès eixamplar els beneficis.

Els resultats de Seat han coincidit amb els de la resta d'empreses del grup Volkswagen. La firma alemanya, tenint en compte totes les seves divisions, ha guanyat 10.636 milions d'euros fins al setembre, un 23% més que l'any anterior. Volkswagen, que actualment ostenta el títol de líder mundial de vendes de cotxes, també segueix creixent en aquest àmbit. Aquests 9 mesos ha venut 7,9 milions d'automòbils a tot el món, mentre que l'any passat aquesta xifra va ser de 7,7 milions.

Des de Seat reconeixen que aquestes xifres són superiors a les previstes inicialment per la companyia "gràcies a l'ofensiva més gran de la seva història". La firma catalana també ha explicat que les inversions i despeses en R+D aquest tercer trimestre es van incrementar.

Seat no es mou de Catalunya

Aquest divendres, el president de Seat ha sigut el protagonista de la conferència inaugural de la Jornada dels Economistes 2017, organitzada pel Col·legi d'Economistes de Catalunya. Al llarg de la seva intervenció De Meo no s'ha pronunciat al voltant de la situació política i des de l'empresa s'han remès al comunicat que la firma va enviar als treballadors aquest dimarts. El president de l'automobilística demanava en aquesta carta "serenitat" i va apuntar que només hi hauria canvi de seu social en cas que no es pogués garantir la "protecció jurídica".

La carta del directiu va arribar pocs dies després que Matías Carnero, president del comitè d'empresa de Seat, expliqués que la firma catalana havia rebut pressions " polítiques i monàrquiques" per traslladar la seu social.